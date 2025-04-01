Во дворах Татарстана стартовал строительный сезон по программе «Наш двор»

В Татарстане 31 марта начался строительный сезон программы «Наш двор». Первыми во дворовые территории вышли подрядные организации в 46 дворах Казани. Вслед за ними благоустройство начнется в шести муниципалитетах республики: в Набережных Челнах, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском и Нурлатском районах.

Как уточнили «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана, в этом году строительный сезон стартовал на две недели раньше, чем в прошлом. Завершить благоустройство дворовых территорий планируется ко Дню республики – 30 августа.

Общий объем работ по программе «Наш двор» в 2025 году охватывает 678 дворовых территорий в 16 муниципалитетах республики. В остальных 29 районах республики Программа полностью завершилась – за последние пять лет в этих районах были полностью отремонтированы все дворы многоквартирных домов, признанные нуждающимися в благоустройстве на старте программы «Наш двор».

Во время благоустройства во дворе обновляется асфальтовое покрытие, организуются удобные и безопасные пешеходные маршруты, упорядочиваются парковочные места с учетом реальной потребности жителей.

Устанавливаются скамейки, урны, уличное освещение, а также малые архитектурные формы – от детских площадок и спортивных тренажёров до теневых навесов и зон отдыха для старшего поколения. Все элементы подбираются индивидуально, в зависимости от запросов и сценариев использования конкретного двора.

Работы традиционно начинаются с демонтажа – управляющие организации и администрации районов разбирают старые игровые комплексы, хозяйственные постройки и изношенные элементы инфраструктуры, дорожные службы приступают к снятию старого асфальта. Параллельно идет вырубка аварийных деревьев – это подготовительный этап к комплексному благоустройству.

График начала дорожных работ доступен на официальном сайте программы – dvor.tatar. На интерактивной карте пользователи могут найти свою дворовую территорию, ознакомиться с запланированной датой выхода подрядчика, а также просмотреть итоговую схему благоустройства и спецификацию с указанием всех элементов по мере согласования их с участниками программы – от урн и опор освещения до спортивных комплексов.

В 2025 году лидерами по числу благоустраиваемых дворов стали Казань (268), Набережные Челны (79) и Зеленодольский район (60). В Нижнекамском районе обновят 53 двора, в Альметьевском – 51, в Бугульминском – 36, а в Елабужском – 25.

Остальные территории распределены между Высокогорским, Лениногорским, Заинским, Нурлатским, Чистопольским и другими районами.

Программа Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова «Наш двор» занимается комплексным благоустройством придомовых территорий Татарстана с 2020 года. Всего в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов многоквартирных домов.

Пока за пять лет в рамках программы «Наш двор» были благоустроены 5174 дворовые территории, а прямой эффект от программы получила треть жителей республики. За время реализации программы появилось почти 2 тыс. новых детских и спортивных площадок, сформировался освещенный пешеходный каркас, которым пользуются жители. Важным аспектом является активное участие жителей: по каждому двору проводится минимум три встречи, а за пять лет их было более 15 тыс.