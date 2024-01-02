В Казани первым ребенком 2024 года стала девочка

В столице Татарстана первый ребенок в наступившем 2024 году родился в 5.16 утра 1 января. Им стала девочка весом 2940 граммов, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Управлении здравоохранения Казани Минздрава РТ.

Малышка появилась на свет в родильном отделении городской клинической больницы №7. Для ее матери эти роды стали первыми. Всего за ночь с 31 декабря на 1 января в столице РТ родились 29 детей: 14 девочек и 15 мальчиков.

Накануне в своем Telegram-канале Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что немногим более чем за 12 часов с начала года в Татарстане уже родилось 60 детей.

В Нижнекамске и Альметьевске первыми малышами 2024 года стали мальчики, о чем сообщал «Татар-информ».

2024-й в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.