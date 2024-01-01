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Минниханов: В Татарстане с начала года родилось уже 60 детей
С начала 2024 года, немного более чем за 12 часов, в Татарстане уже родилось 60 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.
«В новом году в республике появились на свет 60 малышей! 32 мальчика и 28 девочек», — написал руководитель республики.
«Исән-имин, бәхетле булыгыз балалар! (в переводе с татарского — „Будьте здоровы и счастливы, дети!“)» — добавил Раис Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом.
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