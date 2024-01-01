Первыми малышами в 2024 году в Нижнекамске и Альметьевске стали мальчики

Первый ребенок в роддоме Альметьевска родился в 2 часа 17 минут нового 2024 года. Его вес составил 3,6 килограмма.

«Поздравляем молодую маму и всю семью малыша, желаем крепкого здоровья и всего самого доброго», — поздравили мать и ребенка в адимнистрации.

В Нижнекамске первым ребенком, родившимся в новом 2024 году, тоже стал мальчик.

Он появился на свет 1 января в 2 часа 21 минуту. Вес мальчика — 2060 граммов, рост — 47 сантиметров. Малыш стал пятым ребенком в семье Большаковых.

Стоит отметить, что в прошлом году первым ребенком в Нижнекамске также стал мальчик. Он появился на свет в 10 часов 8 минут.

Ранее в своем Telegram-канале Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что немногим более чем за 12 часов с начала года в Татарстане уже родилось 60 детей.

2024-й в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.