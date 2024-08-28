В Казани перекроют часть улицы Пушкина из-за открытия кинофестиваля

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6 сентября улицу Пушкина в центре Казани на несколько часов перекроют для движения транспорта.

Так, с 15:00 до 21:00 ограничат для движения участок от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. Также в этот «временной отрезок» будет закрыта парковка транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Причина вводимых ограничений - открытие XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», который проведут в столице РТ с 6 по 11 сентября. К слову, откроет это мероприятие фильм иранского режиссера Бабака Хаджепаши «В объятиях дерева». Его показ впервые пройдет в России. Также хедлайнерами фестиваля станут звезды сериала «Великолепный век».