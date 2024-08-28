Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани перекроют часть улицы Пушкина из-за открытия кинофестиваля
6 сентября улицу Пушкина в центре Казани на несколько часов перекроют для движения транспорта.
Так, с 15:00 до 21:00 ограничат для движения участок от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. Также в этот «временной отрезок» будет закрыта парковка транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.
Причина вводимых ограничений - открытие XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», который проведут в столице РТ с 6 по 11 сентября. К слову, откроет это мероприятие фильм иранского режиссера Бабака Хаджепаши «В объятиях дерева». Его показ впервые пройдет в России. Также хедлайнерами фестиваля станут звезды сериала «Великолепный век».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»