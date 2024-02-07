В Казани отреставрируют мечеть «Аль-Марджани»

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В текущем году казанскую мечеть «Аль-Марджани», признанную объектом культурного наследия федерального значения, ждет масштабная реставрация. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В частности, предполагается вернуть фасадам мечети исторический облик. Для этого потребуется расчистить, докомпоновать и восстановить декор, карнизы и тяги, выполнить замену защитных фартуков поясков наружных стен, а также заменить капители.

Исторический вид возвратят и оконным блокам второго этажа. Там в верхние арочные фрамуги изначально были вставлены цветные стекла (желтые, зеленые и синие), а створки членились на шесть частей.

В свою очередь в оконных блоках первого этажа появятся открывающиеся фрамуги с электроприводом для обеспечения дымоудаления при пожаре.

Кроме того, запланирована реставрацию обходной металлической галереи на минарете и интерьеров мечети, а также благоустройство исторической территории с приведением в порядок каменной ограды и четырех пристроев.

Проектная документация по сохранению мечети «Аль Марджани» уже получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Пока же строители завершают первоочередные противоаварийные работы, включающие инъекционное усиление фундаментов, гидрофобизацию цокольной части стен, ремонт трещин на сводах и фасадах мечети, усиление минарета и ремонт кровли.

Мечеть «Аль-Марджани» была возведена по личному разрешению императрицы Екатерины II в 1766–1770 годах местными татарским мастерами по проекту губернского архитектора Василия Кафтырева на средства мусульманских верующих. Она входит в число первых каменных мечетей, построенных в Казани после взятия города Иваном IV Грозным в 1552 году.

В 1861 году на средства купца Ибрагима Юнусова с северной стороны мечети возвели пристрой с лестницей. В 1863-м на его же средства расширили михраб с пробивкой окна. В 1885 году на средства другого благотворителя перестроили минарет, который в 1887-м украсили ажурной оградой.

В оформлении фасадов и интерьеров «Аль-Марджани» барочный декор сочетается с орнаментальными мотивами татарского декоративного искусства. Ее объемно-планировочная композиция исходит из деревянных татарских мечетей с центрально стоящим минаретом.

Мечеть названа по имени знаменитого просветителя и богослова Шигабутдина Марджани, служившего в ней имамом с 1850 по 1889 год. До этого она называлась Юнусовской по купцам Юнусовым, которые выделяли деньги на ее содержание. Также именовалась «Эфенди» (от татарского «Әфәнде» — «Господская») и Первой Соборной. При советской власти долгое время была единственной действующей мечетью Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани установят подсветку на медресе, в котором учились Марджани, Ямашев и Сайдашев.