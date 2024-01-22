К саммиту БРИКС в Казани отреставрируют несколько десятков объектов культурного наследия

К саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года, в городе будут отреставрированы несколько десятков объектов культурного наследия. Об этом на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия заявил его председатель Иван Гущин.

«Одна из ключевых задач, связанная с таким крупным международным мероприятием, — обеспечение комфортного пребывания гостей в столице республики. На десятках объектов культурного наследия города начаты работы по реставрации и ремонту», — заявил спикер.

«Обновятся фасады памятников, КФУ, административных зданий, жилых домов. Уже сегодня комитетом выдана разрешительная документация для 14 объектов», — уточнил Гущин.



При этом на объектах, которые являются гостиницами, ведется работа по подготовке к приему делегаций из стран БРИКС, заключил руководитель комитета.

В октябре 2024 года в Казани состоится саммит БРИКС. Провести здесь это событие в рамках российского председательства в организации предложил Президент РФ Владимир Путин. Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения саммита была выбрана именно столица РТ.

Российский лидер также охарактеризовал грядущее мероприятие как кульминацию деятельности России в качестве страны — председателя БРИКС. Раис Татарстана Рустам Минниханов счел прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.