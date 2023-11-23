В Казани установят подсветку на медресе, в котором учились Марджани, Ямашев и Сайдашев

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В Казани установят архитектурную подсветку еще на двух объектах культурного наследия. Один из них — это медресе, в которой в разные годы учились исследователь и просветитель Шигабутдин Марджани, революционер Хусаин Ямашев, артист Ситдик Айдаров и композитор Салих Сайдашев. Документ получил положительное заключение эксперта, сообщается на сайте Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Медресе расположено в Старо-Татарской слободе и связано с одной из наиболее древних каменных мечетей Казани «Аль-Марджани» — «Первой соборной», «Старокаменной».

Как сообщается в исторической справке, сначала занятия проводились в одной из комнат мечети, а затем в 70-х годах XIX века, скорее всего, из-за роста числа учащихся, началось строительство здания на берегу озера Кабан. История этого здания также тесно связана с купеческой семьей Юнусовых, занявших лидирующее положение в мусульманской общине Первой соборной мечети.

Современный период работы медресе «Марджания» начался с 2003 года. Спустя год оно было переименована в Казанский исламский колледж.

Как ожидают специалисты, архитектурная подсветка позволит подчеркнуть уникальность здания, повысить его узнаваемость, подчеркнуть статус и назначение, создать световые акценты.

Кроме того, оборудуют подсветкой лавку Апанаевской мечети, которая находится на территории религиозного объекта. Как следует из документации, вокруг этой мечети — Второй соборной — формировалась вторая мусульманская община Казани. Основную ее часть составляли ремесленники по выделке кожи. Мечеть была возведена в 1768 году на средства Якуба Султангалиева, однако после его смерти в приходе начала доминировать многочисленная и богатая купеческая семья Апанаевых, от которой и пошло известное нам название мечети.

В 1882 году рядом с мечетью появилась одноэтажная лавка, построенная коммерции советником Исхаком Юнусовым. Спустя пять лет здание расширено и увеличено за счет кирпичного второго этажа Мухамедюсупом Апанаевым.

В советский период мечеть была закрыта, а в здании располагался детский сад. Мусульманская община при Апанаевской мечети была воссоздана в 1992 году, долгое время здесь располагалось медресе «Мухаммадия». В 2007-2011 годах здесь была проведена комплексная реставрация. Чуть раньше, в 2005-м, к зданию лавки с восточной стороны был пристроен дополнительный двухэтажный объем в три световых оси по ул. Кунче с отдельным входом с металлической лестницей в уровне второго этажа, с двумя отдельными входами в санузлы в уровне первого этажа.