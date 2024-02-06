В Казани отреставрируют здание Казанской учительской семинарии на берегу Кабана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани проведут ремонт объекта культурного наследия «Казанская учительская семинария». В здании, построенном в 1872-1876 годах, сейчас находится Казанский колледж технологии и дизайна. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Ее результаты опубликованы на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

Трехэтажное здание расположено вдоль ул.Марджани на берегу озера Кабан. В годы работы семинарии здесь преподавали Н.А.Бобровников, мордовские просветители А.Ф.Юртов, М.Е.Евсеев, удмуртский просветитель И.С.Михеев, этнограф Н.В.Никольский, языковед-этнограф Н.И.Ашмарин. Ее выпускниками стали многие видные деятели культуры народов Поволжья и Приуралья. Здание было возведено по проекту архитектора В.К.Бечко-Друзина.

Семинария действовала до 1917 года. Спустя год она перешла в ведение Казанского губернского отдела народного образования РСФСР и до 1920-го готовила преподавателей. Затем здесь расположился кожевенный техникум.

Проведенное обследование выявило множественные дефекты: трещины и разрушения в стенах; следы замачивания, грибка, неравномерную осадку фундамента; нарушения пароизоляции перекрытий; деформацию полов; отслойки, трещины, деформации, следы гнили на потолках; трещины и отслойки на отделочном слое, деформации на лестницах. На крыше заметны следы гнили деревянных элементов, отсутствие гидроизоляции; износ оконных блоков; нарушение герметичности дверей и другие.

Согласно эскизному проекту, предусмотрено приспособление памятника к современной функции, оснащение необходимым оборудованием. В частности, специалисты восстановят работоспособность системы приточно-вытяжной и естественной вентиляции, проведут монтаж системы отопления, вентиляции, кондиционирования, канализации и водопровода, электроснабжения, обеспечат доступную среду для маломобильных групп населения.

Ремонтные работы затронут подвал, административные помещения, аудитории, комнаты персонала, гардеробную, спортзал и другие помещения.

«Целью разрабатываемого проекта является реставрация памятника, улучшение необходимых условий для работы сотрудников и учащихся колледжа», — уточняется в документации.