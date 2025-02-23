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Экономика 23 февраля 2025 19:15

В Казани отремонтируют петлю и проезд под мостом Миллениум за 311 млн рублей

В Казани отремонтируют петлю и проезд под мостом Миллениум за 311 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана более чем за 311,3 млн рублей капитально отремонтируют дорожную инфраструктуру около гостиничного комплекса возле моста Миллениум и благоустроят прилегающую территорию. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Речь идет о капремонте разворотной петли и проезда под мостом Миллениум от проспекта Фатыха Амирхана до дворца единоборств «Ак Барс», а также о благоустройстве территории, прилегающей к гостиничному комплексу и апартаментам, которые строятся по соседству.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1900 метров. Проект работ ранее получил положительное заключение, о чем сообщал «Татар-информ». Два отеля «Миллениум Панорама» предполагается открыть в этом году (изначально их планировали сдать к саммиту БРИКС).

Прием заявок продлится до 10 марта, исполнителя определят 11 марта. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 18 ноября текущего, 2025 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета.

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#мост миллениум #ремонт дорог
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