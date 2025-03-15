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Общество 15 марта 2025 15:11

В Казани обсудили детали получения Россией четырех снежных барсов из Монголии

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В Казани обсудили детали получения Россией четырех снежных барсов из Монголии
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

На проходящей в Казани международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» обсудили детали соглашения о передаче четырех ирбисов из Монголии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков встретился с представителями Минприроды Монголии, Минприроды России и ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина.

Соглашение, о котором шла речь, разрабатывается в рамках сертификата на четыре особи снежного барса, подаренного Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Президенту РФ Владимиру Путину.

Два хищника из Монголии отправятся в Красноярский зоопарк «Роев ручей», а два других – в Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», который создан на территории Майминского района Республики Алтай по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.

Сейчас в центре уже обитают три ирбиса, которых доставили из Кыргызстана. Еще одного барса направили в центр на реабилитацию из Пермского зоопарка. Двоих самцов зовут Батыр и Жаниш, двух самок – Умай и Кисуня.

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#снежный барс #монголия
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