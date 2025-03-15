«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

Об увеличении численности краснокнижных ирбисов в России до 150 особей, борьбе с браконьерством, восстановлении экосистем, увеличении ООПТ и научных исследованиях шла речь во второй, основной день Международной конференции по вопросам сохранения снежного барса в Казани. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Развитие международного сотрудничества в области сохранения снежного барса обсудили в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Минприроды России поддерживает инициативу Татарстана по разработке новой программы по сохранению снежного барса и его мест обитания»

«Снежный барс – не просто редкий вид, это символ Татарстана. Он изображен на гербе республики. Часто вижу [изображение барса] у коллег на лацканах пиджаков. Это значит, что человек любит свою землю и почитает память своих предков», – отметил накануне на пленарном заседании конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

На конференции в Казани собрались около 200 представителей 12 стран, где обитают снежные барсы. Это, помимо России, Афганистан, Бутан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Индия, Монголия, Непал, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

«Важная роль в сохранении снежных барсов лежит на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Общая площадь таких территорий в нашей стране составляет 244 млн га, из них в ареале снежного барса – более 5,5 млн га. Важнейшие из них – на Алтае, в Тыве и Красноярском крае», – сообщил Керимов.

Он напомнил, что история восстановления северной популяции барсов началась с особей, переданных России Таджикистаном по просьбе Президента России Владимира Путина. Сегодня наша страна успешно сотрудничает в этом вопросе не только с Таджикистаном, но и с Монголией и Кыргызстаном. Помимо Центра «Снежный барс» на Алтае создан центр реинтродукции в Красноярском крае на базе парка флоры и фауны «Роев ручей».

Мурад Керимов: «Снежный барс – не просто редкий вид, это символ Татарстана. Он изображен на гербе республики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Именно эта площадка в 2025 году станет домом для двух особей снежного барса, которых президент Монголии подарил нашему президенту. Надеюсь, что потомство монгольских барсов пополнит западно-саянскую группировку», – сказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

Сберечь один редкий вид невозможно без сохранения всего биоразнообразия уникальных природных комплексов, подчеркнул он. С 2018 по 2024 год в России было создано 25 новых ООПТ, увеличилась площадь шести уже существующих особо охраняемых территорий. В общей сложности площадь заповедной системы выросла на 5,5 млн га. Начатая работа продолжится по новому нацпроекту «Экологической благополучие».

«Минприроды России поддерживает инициативу Татарстана по разработке новой программы по сохранению снежного барса и его мест обитания», – заявил Керимов.

При этом особое внимание будет уделено борьбе с незаконной торговлей редкими дикими животными.

«Сохранение снежного барса – главная экологическая задача»

«Разве мы можем позволить себе, чтобы барс исчез? [Всего лишь] 90 особей, а ведь мы – огромная страна. В Китае их 4 тысячи, это что такое? <…> Мы последовательно должны возродить это дело», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов журналистам по итогам пленарной сессии.

Рустам Минниханов: «Разве мы можем позволить себе, чтобы барс исчез? [Всего лишь] 90 особей, а ведь мы – огромная страна. В Китае их 4 тысячи, это что такое?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В качестве аргумента в пользу важности этой работы для региона он напомнил, что снежный барс присутствует в наименованиях легендарной хоккейной команды Татарстана, гольф-клуба и даже летнего школьного лагеря.

«Исторически барс – один из древнейших символов раннетюркских культур Алтая. Он изображен на предметах эпохи гуннов. Этот образ и сегодня остается символом народов Хакасии, Осетии, Тувы, Алтая, Монголии, Пакистана, Индии, Китая, Непала, Бутана, городов Алма-Ата, Бишкек, Самарканд и горных систем Таджикистана», – сказал Раис Татарстана на пленарной сессии.

Он отметил также, что на протяжении тысячелетий барс был символом и для предков татарского народа. Сегодня он на гербе Республики Татарстан, олицетворяет общечеловеческие, нравственные ценности – такие как добро, справедливость, благополучие граждан, дружба между народами, а также напоминает о необходимости беречь нашу культурную идентичность.

«Сохранение снежного барса – главная экологическая задача и совместная ответственность перед будущим поколением», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в 2022 году Татарстан инициировал создание Центра сохранения биоразнообразия «Снежный барс» в естественном ареале обитания ирбиса на Алтае. Инициатива была поддержана, теперь это современный и хорошо оснащенный центр мирового уровня.

«Комплекс функционирует и становится главной площадкой для восстановления численности ирбиса в природных условиях. Татарстанскими учеными разработан проект по изучению генома снежного барса и создания биобанка этого вида», – заметил Раис РТ.

Кроме того, в октябре 2024 года по итогам саммита БРИКС была принята Казанская декларация, в которой страны-участницы поддержали совместную работу по сохранению снежного барса.

«Надеюсь, резолюция нашей конференции усилит эту работу и позволит расширить взаимодействие на площадках стран Шанхайской организации сотрудничества», – подчеркнул Минниханов.

Он также добавил, что Татарстан и дальше будет принимать активное участие в проектах, направленных на восстановление экосистем, борьбу с браконьерством и сохранение среды обитания снежного барса.

Али Узденов: «Особый интерес вызывает программа в Индии, где достигли компромисса между местным населением, снежным барсом и природой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Снежный барс – специальный представитель стран ШОС в природе»

Председатель наблюдательного совета Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов сообщил, что на конференции собрались представители всех 12 стран обитания грациозного хищника, и это дает уверенность в том, что «снежный барс будет жить и развиваться».

«Первые лица всех государств поддерживают программу его сохранения и сохранения мест его обитания», – подчеркнул он.

Узденов считает, что для России важен опыт других стран, где также активно занимаются вопросами сохранения снежного барса. В своем выступлении он похвалил опыт каждой из них, отметив, в частности, пример Китая, где за 10 лет популяция ирбиса удвоилась и превысила 4 тыс. особей.

«Особый интерес вызывает программа в Индии, где достигли компромисса между местным населением, снежным барсом и природой. Они любят друг друга, там снежный барс почти не боится людей <…> Местные жители рады, гордятся тем, что к ним приезжают ученые и туристы», – сказал Узденов.

В Непале обитает более 350 барсов, есть тигры и другие животные. На конференции успешным опытом по сохранению снежных барсов поделились также ученые из Бутана.

На конференции собрались представители всех 12 стран обитания грациозного хищника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш коллега из Пакистана сделал прекрасный подарок, рассказал, что двух котят они передают нам в Россию. <…> Там тоже любят снежного барса», – заметил Узденов.

Афганистан пережил несколько полномасштабных вооруженных конфликтов, там были проблемы со светом, водой и дорогами, но, несмотря на это, люди занимаются вопросами сохранения диких кошек, стараются устранить конфликты со скотоводами.

В Киргизии снежного барса объявили символом государства. Половину территории Монголии занимает пустыня – удивительно, но и там живут снежные барсы. Казахстан для изучения ирбисов использует искусственный интеллект и фотоловушки. В деле сохранения диких кошек есть успехи в Узбекистане, Таджикистане, на Алтае…

«Снежный барс – специальный представитель стран ШОС в природе. Назовем его азиатским послом природы. Снежному барсу – быть!» – заключил Али Узденов.

На конференции была принята Казанская резолюция, направленная на усиление сотрудничества в вопросах сохранения ирбиса и укрепление взаимодействия между научными и общественными организациями, органами государственной власти и бизнеса.