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На саммите БРИКС в Казани сделают акцент на обострении ситуации на Ближнем Востоке
В последний день саммита БРИКС в Казани состоится заседание в формате «аутрич/ БРИКС+». Планируется обсуждение международных проблем, причем акцент сделают на обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, заявили в пресс-службе Кремля.
Участие в дискуссиях примут представители почти 40 государств, в том числе стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и представители ряда международных организаций.
Еще одной темой встречи станет взаимодействие БРИКС со странами Глобального Юга.
В саммите БРИКС будет участвовать Президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, он отправится в Казань уже сегодня вечером.
«Президент России проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите», — говорится в сообщении Кремля.
На заседаниях, которые пройдут в узком и расширенном составах, лидеры государств проведут обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, в том числе затронут три магистральных направления сотрудничества, обозначенные российским председательством: в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. Также участники рассмотрят вопросы возможного расширения БРИКС через государства-партнеры и учредят соответствующую категорию.
Планируются выступления председателей Нового банка развития, Делового совета, Механизма межбанковского сотрудничества, Женского делового альянса.
Итогом саммита станет подписание Казанской декларации.
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