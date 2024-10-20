Ушаков: На первом заседании саммита БРИКС в Казани обсудят ситуацию на Украине

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков

Фото: kremlin.ru

Вооруженное противостояние на Украине и другие разворачивающиеся сейчас конфликты обсудят на первом заседании саммита БРИКС в Казани 22 октября. Об этом рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».

«На первом же заседании БРИКС 22 октября в узком составе будут обсуждаться самые острые конфликтные ситуации, которые сейчас есть на земном шаре. И, естественно, не обойтись без обсуждения украинского кризиса», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

Ушаков добавил, что в ходе заседания представители Бразилии и Китая изложат свое понимание этих конфликтов.

Ранее, в мае, КНР и Бразилия выпустили совместное заявление по ситуации на Украине, назвав диалог и переговоры единственным путем к ее урегулированию. Они также предложили «в подходящее время» провести международную мирную конференцию «с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов». Позднее, в сентябре, было анонсировано создание платформы «Друзья мира» для разрешения кризиса.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.