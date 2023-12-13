В Казани нашли остатки селища XVIII века

Селище Новое Аракчино

Скриншот акта государственной историко-культурной экспертизы

В Кировском районе столицы Татарстана на территории будущего жилого комплекса «Экорайон» выявлен объект археологического наследия «Селище Новое Аракчино». Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране памятников.

«Непосредственно на земельном участке, отводимом под строительный объект, расположен объект культурного наследия „Селище Новое Аракчино“. Данный объект археологического наследия выявлен в 2023 году в ходе текущих разведочных работ. Сведения о выявленном объекте переданы в государственный орган охраны объектов культурного наследия», — отмечается в акте ГИКЭ.

Археологические материалы, относящиеся к периоду XVIII-XIX веков, были найдены в ходе обследования территории будущего ЖК. Селище занимает территорию площадью 450,5 кв. метра. Его границы определены на основании наличия или отсутствия материалов в рекогносцировочных шурфах и визуального обследования территории.

Памятник находится на возвышенной террасе левого берега реки Волги, на западном крае небольшого оврага — западины. Селище расположено севернее поселка Новое Аракчино и восточнее поселка Калинина, к северу от дороги без покрытия, проходящей через участок с кадастровым номером 16:50:190301:397, следует из документации.

Строительные работы по проекту «1-й квартал жилого комплекса „Экорайон“» угрожают сохранности выявленного объекта археологического наследия. Соответственно, их проведение признано невозможным. «В состав проекта строительства должен быть включен раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия „Селище Новое Аракчино“», — подчеркивается в документе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что федеральный девелопер Glorax приобрел участок площадью 25 гектаров в «Серебряном бору», иначе — «Экорайоне». Здесь планируется построить более 130 тыс. кв. метров жилья до 2027 года.