«Серебряный бор» позолотят: Glorax вложит в новый жилой массив в Казани 20 млрд рублей

Первый участок в «Серебряном бору», или, как его еще называют, «Экорайоне», в Кировском районе Казани продан девелоперу Glorax

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жилой комплекс на 200 тыс. кв. метров появится в 2026-2027 годах

Первый участок в «Серебряном бору», или, как его еще называют, «Экорайоне», в Кировском районе Казани продан девелоперу Glorax, сообщили «Татар-информу» в компании.

«Glorax приобрел у Республиканского фонда поддержки (РФП) земельный участок в рамках масштабного проекта “Экорайон” в Кировском районе Казани. Земельный участок площадью 25 га расположен в перспективной с точки зрения дальнейшего развития локации, в 10 минутах езды на автомобиле от центра города, и граничит с лесными массивами», – отметил представитель застройщика.

Сумму сделки компания не раскрывает. Но известно, что объем инвестиций в реализацию проекта составит более 20 млрд рублей.

Здесь планируется возвести проект бизнес-класса общей площадью 195 тыс. кв. метров, из которых 134,4 тыс. кв. метров будет площадь квартир. Предполагается среднеэтажная жилая застройка с высотой зданий от 6 до 11 этажей.

В компании также не скрывают, что ведут переговоры о покупке второго участка в этом же районе. Его площадь составляет 6,86 га Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стройку начать предполагается в первом квартале 2024 года. «С учетом среднего срока реализации девелоперских проектов, который составляет 3 года, предварительно можно сказать, что строительство завершится в конце 2026-го – начале 2027 года», – заявил представитель компании.

Компания Glorax была основана в 2014 году Андреем Биржиным. В ее портфеле, согласно информации на сайте, сейчас 13 проектов, в активной стадии строительства находится 600 тыс. кв. метров недвижимости, всего в инвестиционном портфеле девелопера – 3 млн кв. метров. Штаб-квартира компании располагается в Санкт-Петербурге.

Glorax планирует довести портфель проектов в Татарстане до 500 тыс. кв. метров

В компании также не скрывают, что ведут переговоры о покупке второго участка в этом же районе. Его площадь составляет 6,86 га. Здесь планируется построить комплекс общей площадью 105 тыс. кв. метров, из которых 72,3 тыс. придется на жилье. Это будут жилые дома в 6-8 этажей.

«Наряду с упомянутыми площадками компания также рассматривает приобретение здесь других земельных участков. В планах Glorax в 2023 году довести объем портфеля проектов в этом регионе (Татарстане, – прим. Т-и) до 500 тыс. кв. метров», – сообщил девелопер.

Расстояние до центра города можно преодолеть за 10 минут на авто. Строительство ведется с нуля, что позволяет грамотно запланировать транспортные маршруты и инфраструктуру Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свой выбор участка в Казани компания объясняет тем, что это «перспективная, удобно расположенная локация, которая будет развиваться быстрыми темпами».

«Расстояние до центра города можно преодолеть за 10 минут на авто. Здесь нет старой жилой застройки, строительство ведется с нуля, что позволяет комплексно подойти к вопросу – грамотно запланировать транспортные маршруты и инфраструктуру. Кроме того, участок имеет благоприятное окружение в виде лесных массивов и малоэтажной застройки», – отметил представитель застройщика.

Также в компании сказали, что сейчас UNK project разрабатывает мастер-план участка.

Руслан Садреев: «Если бы я там строил, то сделал бы акцент на экологию, так как район находится в лесной зоне» Фото: grrt.info

Перспективы застройки территории оценил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев:

– Любое жилье будет иметь спрос, если у него оптимальная цена и удобное расположение. Если бы я там строил, то сделал бы акцент на экологию, так как район находится в лесной зоне. Поэтому, если это будет малоэтажное строительство, а 11 этажей — это сейчас малоэтажное, и не густонаселенный квартал, то спрос будет. Более того, транспортная доступность есть, к участку подойдет дорога – дублер Горьковского шоссе, что также повысит интерес к этому жилью. Минусов особо нет, наоборот: тупиковая зона, тишина, спокойствие, рядом Волга.

Участок Glorax передали в аренду под обязательства РФП

Факт заключения сделки «Татар-информу» подтвердили в Республиканском фонде поддержки.

«Да, на днях сделка состоялась. Мы заключили договор со строительной компанией Glorax. Это крупный федеральный застройщик. Казань для них новый регион, это будет их первый проект в нашей республике», – сказал руководитель РФП Рустем Ибрагимов.

Рустем Ибрагимов: «Продажа участка – огромный успех как всей команды Республиканского фонда поддержки, так и команды Glorax» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он уточнил, что сделка – это договор аренды с правом выкупа. По словам Ибрагимова, это долгосрочный договор, а оплата в фонд будет поступать траншами. Участок перейдет в собственность Glorax при соблюдении всех условий договора и только после полной оплаты.

«Продажа участка – огромный успех как всей команды Республиканского фонда поддержки, так и команды Glorax. С обеих сторон была проделана большая длительная работа», – заметил он.

Действительно, к реализации земли, которая принадлежит фонду, он подготовился давно. Напомним, что общая площадь участка – 760 га. РФП, который был создан в том числе для решения проблем вкладчиков обанкротившегося «Татфондбанка», получил его в 2017 году по решению Правительства Татарстана.

Когда-то территория принадлежала артиллерийской военной части. После ухода военных остались обременения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда-то территория принадлежала артиллерийской военной части. После ухода военных остались обременения. Требовалось исключить участок из запретной зоны военного объекта, где была запрещена любая хозяйственная деятельность, внести изменения в Генплан и так далее.

«Крупные застройщики знали о наличии таких ограничений на участке – от них не было ни спроса, ни адекватной цены», – говорил ранее Ибрагимов.

Все работы для передачи земли инвесторам были выполнены, и около года назад фонд сообщил, что готов к реализации участков.

Стоимость участка оценили в 1,6 млрд рублей

На самом деле, продажа Glorax – это продажа уже второго участка: около 5 лет назад первый выкупили предприятия республики, на эти средства и велись выплаты пострадавшим вкладчикам. За это время они получили более 2,6 млрд рублей, свыше 70% обратившихся в фонд полностью вернули свои средства.

В прошлом году Казань утвердила проект планировки всего участка и одобрила строительство более 800 тыс. кв. метров жилья с социальной инфраструктурой.

Также в конце прошлого года предварительная договоренность была достигнута с московским девелопером «Баркли», который готов был купить 10 га за 1 млрд рублей. Но в итоге компания решила сосредоточиться на других проектах, а разработанный проект застройки передал РФП.

«Баркли» решила сосредоточиться на других проектах и передала фонду свои наработки Кадр презентации проекта предоставлен компанией «Баркли»

Фонд продолжил переговоры с другими инвесторами, в числе которых называлась компания Glorax. «На сегодняшний день компания присутствует в пяти регионах Российской Федерации, и Республика Татарстан является стратегическим регионом в дальнейшем развитии компании», – заявил тогда вице-президент по инвестициям Дмитрий Алмакаев.

В итоге застройщик получил 25 га – это один из самых интересных участков на возвышенности с видом на Волгу.

Сумма договора аренды с последующей продажей составила 1,6 млрд рублей. Первый транш ожидается в декабре этого года.

Как фонд распорядится деньгами? Этот вопрос обсудит совет РФП. «Все вопросы распределения средств решаются только советом фонда. Решения принимаются только коллективно большинством голосов, с учетом положений устава фонда», – подчеркнул Ибрагимов.

«Желающих приобрести землю достаточно»

Участок подготовили к продаже «документально» и даже провели сделку с девелопером. Но в воздухе повис один из главных вопросов – как обеспечить территорию, по сути в лесу, коммуникациями: светом, газом, водоснабжением и канализацией. И готов ли будет ждать инвестор его решения?

В воздухе повис один из главных вопросов: как обеспечить территорию, по сути в лесу, коммуникациями – светом, газом, водоснабжением и канализацией? Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На сегодняшний день остро стоит вопрос обеспечения участка инженерными сетями. Договор с Glorax – это некий кредит доверия фонду. Мы взяли на себя обязательства, что в ближайшее время участок будет обеспечен сетями», – сказал Ибрагимов.

Заявление о том, что девелопер готов покупать еще участки, руководитель фонда прокомментировал так: «Конкретных договоренностей нет. Компания Glorax проявляет заинтересованность еще к одному участку в “Экорайоне”. Сейчас все на стадии обсуждения. Мы, со своей стороны, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Именно поэтому решение вопроса по обеспечению участка сетями стоит очень остро и требует скорейшего решения».

Glorax не единственная компания, с кем ведутся переговоры. Интерес, по словам Ибрагимова, по-прежнему проявляют как федеральные, так и местные застройщики. «Желающих приобрести землю достаточно, но в основном все в ожидании четкого понимания по срокам и стоимости строительства инженерной инфраструктуры», – сказал он.

Правда, денег на коммуникации в фонде пока нет – выплаты вкладчикам продолжаются и еще около 2 тыс. заявителей ждут, когда им вернут средства.

Обеспечение участка «Экорайона» сетями – это вопрос номер один

При достаточном финансировании коммуникации можно проложить за один год, заявляли ранее в фонде. Но очевидно, что без поддержки города и республики решить эту задачу будет сложно. Вероятно, на эти цели придется направить и часть средств, полученных от продажи застройщику.

«Обеспечение участка “Экорайона” сетями – это вопрос номер один на сегодняшний день, так как при продаже участка Glorax мы взяли на себя обязательства, что в ближайшее время участок будет обеспечен сетями», – повторил Ибрагимов.

В ближайшее время начнется проектирование внеплощадочной инженерной инфраструктуры для района Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшее время начнется проектирование внеплощадочной инженерной инфраструктуры для района. Техническое задание на разработку проекта по магистральным и инженерным сетям находится на стадии согласования и утверждения.

«Как только проект по сетям будет утвержден, появится понимание по стоимости и срокам подведения всех сетей. Мы надеемся, что вслед за пониманием будут и новые сделки», – заметил руководитель фонда.

В то же время он подчеркнул, что со стороны фонда к застройщикам очень жесткие требования.

Также важным для участия застройщиков в проекте является максимальное сохранение природного ландшафта и экологического каркаса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«И далеко не каждый готов на них пойти. При реализации участка мы используем механизм "Заверения об обстоятельствах" (ГК РФ ст. 431.2) как заявления нынешней или будущей стороны сделки о достоверности какого-либо факта, на который разумно полагается другая сторона. В нашем случае это соблюдение закрепленных проектом планировки технико-экономических показателей в части этажности, плотности застройки и общего количества квадратных метров жилой площади», – обратил внимание Ибрагимов.

Также важным для участия застройщиков в проекте является следование основным параметрам концепции победителя открытого международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана территории «Экорайон» и максимальное сохранение природного ландшафта и экологического каркаса.

«Хочу подчеркнуть, что для РФП следование концепции является чрезвычайно значимым обстоятельством», – заявил руководитель фонда.