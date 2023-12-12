Селище в Нурлатском районе включат в перечень выявленных объектов культурного наследия

В Нурлатском районе может появиться новый объект культурного (археологического) наследия. В перечень планируют внести «Гайтанкино селище I», следует из проекта приказа Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В документе не опубликованы границы территории выявленного ОКН. Однако на этом участке введут особый режим использования.

Согласно документу, здесь запрещено проведение изыскательных, проектных и других видов работ, противоречащих статье 30 № 73-ФЗ, складирование грунта, твердых и бытовых отходов, забор грунта и иных пород, свалки мусора вне установленных мест.

В границах территории предусмотрена возможность проведения археологических полевых работ для изучения объекта археологического наследия, проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ в соответствии с федеральным законодательством. Также допускаются мероприятия по музеефикации объекта, организация доступа граждан в соответствии с законодательством и покос травостоя, расчистка от сухостоя, деревьев и кустарников-самосевов