Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанское селище Новое Аракчино включат в перечень объектов культурного наследия РТ
Селище Новое Аракчино в Казани включат в реестр выявленных объектов культурного наследия. Об этом говорится в проекте приказа профильного комитета республики.
«В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ <...> приказываю 1. Включить объект археологического наследия „Селище Новое Аракчино“, расположенный на территории муниципального образования г. Казани Республики Татарстан, в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится в документе.
Документом утвердят границы территории ОКН, которые затем внесут в Единый госреестр недвижимости. Контроль за исполнением приказа возьмет на себя глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»