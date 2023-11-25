Казанское селище Новое Аракчино включат в перечень объектов культурного наследия РТ

Селище Новое Аракчино в Казани включат в реестр выявленных объектов культурного наследия. Об этом говорится в проекте приказа профильного комитета республики.

«В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ <...> приказываю 1. Включить объект археологического наследия „Селище Новое Аракчино“, расположенный на территории муниципального образования г. Казани Республики Татарстан, в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится в документе.

Документом утвердят границы территории ОКН, которые затем внесут в Единый госреестр недвижимости. Контроль за исполнением приказа возьмет на себя глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.