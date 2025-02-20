В Казани начался очередной этап реставрации «янтарного» дома, где жил Амирхан

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В центре столицы Татарстана начался очередной этап работ по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения – особняка конца XIX века, расположенного по адресу: ул. Жуковского, 12. В так называемом «янтарном домике», до 1913 года принадлежавшем дворянке Людмиле Колодкиной, с 1916 по 1926 год жил выдающийся татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан.

В пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия отмечают, что построенное в 1893 году двухэтажное здание представляет собой образец архитектуры стиля модерн с элементами эклектики. Первый этаж выполнен из камня, второй – из дерева (впоследствии он был оштукатурен). Планировка основана на анфиладно-коридорной системе, а главный вход акцентирован открытой лоджией-террасой на втором этаже с изящным кованым ограждением.

Дом Колодкиной в 2019 году Фото: © «Татар-информ»

После Октябрьской революции дом начал использоваться как коммунальное жилье, постепенно его фасад утратил многие декоративные элементы. Реставрационные работы направлены на восстановление исторического облика и адаптацию пространства под современные нужды.

Фасад и внутренняя отделка уже прошли первичное обновление в 2023 году – после того, как объект был выкуплен новым владельцем. Теперь основное внимание уделяется внутреннему пространству, хотя отдельные участки фасада также продолжают обновляться, пояснил председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

Важнейшие этапы работ – восстановление целостности кладки и устранение повреждений, очистка стен от загрязнений и следов влаги с последующей покраской, ремонт кровли и установка новых вентиляционных систем, устройство новых перегородок и проемов согласно современным требованиям.

Дом Колодкиной в 2019 году Фото: © «Татар-информ»

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для проживания и обеспечению безопасности, включая установку современных инженерных систем – электроснабжения, водоснабжения, пожарной сигнализации и удаленного доступа, заметили в ведомстве.

Проектной документацией предусмотрено приспособление Дома Колодкиной под гостиницу с кофейней на первом этаже, о чем ранее сообщал «Татар-информ».