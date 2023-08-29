На знаменитом «янтарном» доме Колодкиной в Казани разместят светящуюся табличку

В Казани на доме дворянки Людмилы Колодкиной по ул.Жуковского, 12, планируется разместить памятную надпись. Она увековечит память о татарском писателе Фатихе Амирхане, который жил в знаменитом «янтарном домике». Проект установки таблички прошел экспертизу Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Заказчиком экспертизы выступило «Сити Эстейт», которое занимается реконструкцией здания. На доме планируется разместить информационную табличку с надписью: «Дом Колодкиной Л.А., здесь в 1916-1926гг. жил татарский писатель и общественный деятель Фатих Амирхан, (кон.19в.)».

Настенная конструкция будет представлять из себя вывеску с объемными световыми буквами и знаками без фона на общем металлическом каркасе с внутренней подсветкой. Высота вывески, согласно проектной документации, должна быть не более 0,5 м. Каркас из металлической трубы 20х20х1,5 мм должен быть окрашен в цвет фасада. Каркас и количество точек крепления детально разрабатываются и рассчитываются фирмой-изготовителем вывески.

В выводах экспертизы отмечается, что проектная документация на проведение работ соответствует требованиям в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Пока рассматривается несколько вариантов таблички из разных материалов. К примеру, предлагается сделать ее из светопропускающего акрила с эффектом контражурного свечения или витринной конструкции с закрытой светодиодной подсветкой.

Отметим, что после положительного вывода экспертизы предстоит провести публичные слушания – в срок до 6 сентября.

Напомним, в 2019 году стартовала реставрация фасадной части дома Колодкиной – выявленного объекта культурного наследия, который за цветовые решения назвали «янтарным домиком». В первую очередь планировались привести здание в исторический вид. В прошлом году «Татар-информ» сообщил, что дом выставили на продажу за 70 млн рублей.