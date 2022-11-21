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Экономика
21 ноября 2022  14:16
Александр Хевронин

«Янтарный домик» в Казани выставили на продажу за 70 млн рублей

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В Казани за 70 млн рублей выставлен на продажу дом дворянки Людмилы Колодкиной, прозванный «Янтарным домиком». Соответствующее объявление размещено на популярной онлайн-площадке.

Двухэтажное здание XIX века является объектом культурного наследия. В 2019 году его капитально отреставрировали и установили все необходимые коммуникации. Отметим, что название «янтарный домик» придумала команда реставраторов.

В здание имеются системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления, датчики температуры, приточно-вытяжная вентиляция, а также пожарная сигнализация, система тушения и противопожарные двери. Кроме того, на первом этаже предусмотрен санузел для людей с ограниченными возможностями.

Общей площадь особняка составляет 390 кв. метров: первый этаж – 180 кв. метров, второй – 210 кв. метров.

Дом расположен по адресу: Большая Красная, 46. В объявлении указано, что эта улица не только исторический центр, но и место, где сосредоточено колоссальное количество учебных, государственных и культурных учреждений.

#объект культурного наследия #Казань #продажа #Недвижимость
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