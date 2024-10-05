В доме Колодкиной в центре Казани откроют гостиницу и кафе-бар

В Доме Колодкиной на пересечении улиц Жуковского и Большая Красная — здании конца XIX века, в котором 10 лет прожил писатель Фатих Амирхан, появятся гостиница и кофейня. Проект реставрации и приспособления получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно документации, на первом этаже разместятся входная группа, кафе-бар с доступом с жилых этажей, залы ресторана общественные туалеты, в том числе для маломобильных групп населения, помещение внутреннего дворика. На втором и мансардном этажах будут находиться номера отеля и хозяйственные помещения, подсобные помещения кафе-бара.

Таким образом, на первом этаже будут раскрыты и расширены дверные проемы, демонтированы поздние перегородки и устроены новые. Такие же работы проведут и на остальных этажах. Кроме того, планируется замена инженерных сетей, то есть все работы проведут внутри здания, не меняя его внешний облик.

Специалисты восстановят участки поврежденной краски, очистят конструкции от следов замачивания и пыли, выполнят затирку по штукатурному и окрасочному слою для выравнивания стен в местах трещин, восстановят кладку сводчатого перекрытия 1-го этажа, обновят кровлю и восстановят недостающие ограждающие конструкции вентиляционной шахты, отремонтируют каркас мансардных окон и проведут ряд других работ. Также планируется провести мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на территорию и внутрь здания, для беспрепятственного и самостоятельного перемещения внутри него.

По паспорту памятников истории и культуры СССР дом построен в 1893 году, принадлежит к стилю модерн с элементами эклектики. Первоначально второй этаж здания был деревянным, затем оно полностью стало кирпичным, а холодный чердак был превращен в мансардный этаж.

Назван объект культурного наследия в честь одной из своих владелиц – дворянки Людмилы Колодкиной. Ей он принадлежал до 8 марта 1913 года.