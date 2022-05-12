В Казани начали возводить стены дома для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина»

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

В Казани начали возводить надземную часть компенсационного дома на улице Гареева, предназначенную для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина». Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

Смонтированы три башенных крана, они уже приступили к работе. Завершено возведение стен подвала и обеспечена его гидроизоляция, установлены плиты перекрытия подвала и первого этажа. Сейчас строители выкладывают наружные и внутренние стены первого этажа. Всего здесь задействованы около 50 рабочих.

По проекту компенсационный дом на улице Гареева будет представлять собой десятиэтажное здание на 160 квартир, состоящее из трех секций. Снаружи дом будет отделан керамическим кирпичом. На прилегающей территории разместятся площадки для отдыха и занятий физкультурой, площадки для игр детей раннего и дошкольного возрастов, игровая спортивная площадка и парковка на 149 машино-мест.

Фото: © пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

Квартиры предназначены для дольщиков, которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенного в эксплуатацию проблемного дома №3 ЖК «Золотая середина». Такое решение было принято Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан выделит 1 млрд рублей на решение проблемы дольщиков ЖК «Золотая середина».