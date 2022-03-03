В Казани начнется строительство дома для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина»

Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил разрешение на строительство в Казани компенсационного дома для обманутых дольщиков жилого комплекса «Золотая середина», сообщает пресс-служба ведомства.

В доме по улице Гареева смогут жить 160 семей, его общая площадь превысит 14 тыс. кв. метров. На территории будут размещены площадки для игр и отдыха, спортивные сооружения для взрослых и детей, а также парковка, способная вместить 149 автомобилей.

Разрешение на строительство действует до 1 мая 2023 года. Решение о восстановлении прав дольщиков путем предоставления квартир в компенсационном доме было принято Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Квартиры будут предоставлены включенным в Реестр пострадавших граждан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан выделит 1 млрд рублей на решение проблемы дольщиков ЖК «Золотая середина».

