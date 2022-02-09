Татарстан выделит 1 млрд рублей на решение проблемы дольщиков ЖК «Золотая середина»

В Татарстане построят многоквартирные компенсационные дома для дольщиков ЖК «Золотая середина», которые по вине застройщика купили квартиры на несуществующих этажах. На это из бюджета республики выделят 1 млрд рублей, сообщил исполнительный директор Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства Иван Новиков.

«В 2022 году мы планируем закрыть Единый реестр проблемных объектов, то есть официально в республике не останется обманутых дольщиков. При этом у нас есть обязательства перед пострадавшими дольщиками домов №3 и №6 ЖК „Золотая середина“, которые из-за противоправных действий недобросовестного застройщика не смогли получить квартиры в сданных домах. Федеральная программа не предусматривает поддержки таким гражданам, в связи с чем Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение восстановить их права за счет средств республики», — сказал Новиков.

Он уточнил, что для этой категории дольщиков республиканский фонд построит новые многоквартирные компенсационные дома, на эти цели выделяется более 1 млрд рублей республиканских средств.

«Один дом будет располагаться на улице Гареева, второй — по улице Аграрная на пересечении с проспектом Победы. Это будут новые, качественные, современные дома. Квартиры будут распределяться путем проведения открытой жеребьевки», — пояснил Новиков.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», строительство ЖК «Золотая середина» на улице Чистопольской в Казани вела фирма «Свей». Вместо девяти этажей застройщик возвел 19, но узаконить это решение ему не удалось. Лишние этажи дома начали сносить в 2020 году.

Полная версия интервью с исполнительным директором Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства опубликована здесь.