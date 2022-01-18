Проектная документация компенсационного дома по ул. Гареева в Казани прошла госэкспертизу

Проектная документация компенсационного дома по улице Гареева в Казани прошла государственную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

«По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение — результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами», — говорится в сообщении.

Теперь необходимо получить разрешение на строительство дома и непосредственно начало строительных работ. Объект будет 10-этажным, состоит из трех секций. На территории дома запроектированы площадки для отдыха и занятия физкультурой, игровая спортивная площадка и парковка на 164 машино-места.

Квартиры предназначены для дольщиков, которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенного в эксплуатацию проблемного дома №3 ЖК «Золотая середина». Решение было принято Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.