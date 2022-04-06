В Казани начали оглашать приговор экс-проректору КНИТУ-КАИ по делу о хищении 95 млн

Сегодня Вахитовский суд Казани начал оглашать приговор по громкому делу о хищении 95 млн рублей в КНИТУ-КАИ. На скамье подсудимых – завкафедрой и бывший проректор КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев, экс-директор фирмы «Нур-тех» Марат Галеев и директор компании «Нур» Загир Исрафилов. На оглашение приговора может уйти несколько дней.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Напомним, что по версии следствия, Галеев, Исрафилов и Гуреев похитили 95 млн рублей, выделенные для исполнения госконтракта 2011 года между Министерством образования и науки РФ и КНИТУ-КАИ. Обвинение утверждает, что за время исполнения госконтракта порядка 10 млн рублей были выданы в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенным в КАИ сотрудникам «Нур-теха».

Кроме того, следствие считает, что вместо разработки нового оборудования предприятие закупило его в Китае. Сами фигуранты дела утверждают, что «Нур-тех» действительно приобретал некоторые материалы за рубежом, но закупленные в Китае детали модифицировались и патентовались университетом.

Вину все трое не признают. При этом госконтракт числится исполненным с 2013 года, КНИТУ-КАИ и МОН РФ претензий к обвиняемым не имеют.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Ранее в прениях гособвинение потребовало для Галеева 6,5 лет колонии со штрафом в 800 тысяч рублей. Такой штраф прокурор попросил суд назначить и директору компании «Нур» Загиру Исрафилову и отправить его за решетку на 6 лет и 8 месяцев.

Для бывшего проректора вуза Виктора Гуреева гособвинение потребовало 4,5 года колонии со штрафом 500 тыс. рублей.