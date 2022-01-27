Прокурор требует 17 лет колонии на троих для обвиняемых в хищении 95 млн в КНИТУ-КАИ

В Вахитовском суде Казани стартовали прения по делу о многомиллионном хищении денег в КНИТУ-КАИ при выполнении госконтракта от МОН РФ. Гособвинитель попросил суд признать всех фигурантов дела виновными и назначить им наказание в виде реального лишения свободы.

Для экс-директора фирмы-соисполнителя госконтракта «Нур-тех» Марата Галеева обвинение потребовало 6,5 лет колонии со штрафом в 800 тысяч рублей. Такой штраф прокурор попросил суд назначить и директору компании «Нур» Загиру Исрафилову и отправить его за решетку на 6 лет и 8 месяцев.

Для бывшего проректора вуза Виктора Гуреева гособвинение потребовало 4,5 года колонии со штрафом 500 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, в Казани судят бывшего проректора КНИТУ-КАИ и двоих сотрудников фирмы-соисполнителя за хищение 95 млн рублей, выделенных для исполнения госконтракта 2011 года между Министерством образования и науки РФ и КНИТУ-КАИ, – части путем фиктивного трудоустройства сотрудников «Нур-теха» в вуз, части путем выдачи за оригинальную разработку китайской технологии и оборудования.

Подсудимые вину не признают. Госконтракт числится исполненным, КНИТУ-КАИ и МОН РФ претензий к обвиняемым не имеют.