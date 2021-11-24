«Смета выполнена до последней копейки»: экс-проректор КАИ об обвинении в хищении 95 млн

Дело о том, как КНИТУ-КАИ якобы выдал китайское оборудование за собственную разработку, движется вперед. Сегодня бывший проректор вуза назвал обвинение сфальсифицированным и заявил, что никакими полномочиями по госконтракту он не обладал, а бюджетные средства были использованы по назначению. Подробности из зала суда – в репортаже ИА «Татар-информ».

Вахитовский суд Казани допросил одного из фигурантов громкого дела о многомиллионном хищении в КНИТУ-КАИ

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Сегодня Вахитовский суд Казани допросил бывшего проректора КНИТУ-КАИ Виктора Гуреева, одного из фигурантов громкого дела о многомиллионном хищении в вузе.

По версии следствия, трое подсудимых похитили 95 млн рублей, выделенные для исполнения госконтракта 2011 года между Министерством образования и науки РФ и КНИТУ-КАИ – часть путем фиктивного трудоустройства сотрудников «Нур-теха» в вуз, часть путем выдачи за оригинальную разработку китайские технологии и оборудования.

Помимо экс-проректора вуза, на скамье подсудимых оказались экс-директор фирмы «Нур-тех» Марат Галеев и директор компании «Нур» Загир Исрафилов. Их суд допросил ранее.

«Вину не признаю по обеим статьям обвинения. В предварительный сговор не вступал, хищения бюджетных денежных средств не совершал. Должностными полномочиями в госконтракте не злоупотреблял, так как ими в рамках его исполнения не обладал», – начал свое выступление Гуреев.

«Я никогда не был руководителем госконтракта»

В первую очередь Гуреев обратил внимание суда на неточности в сроках предъявленного обвинения. По его словам, на момент исполнения госконтракта – с мая 2011-го по ноябрь 2013 года – он не обладал административно-распорядительными полномочиями в вузе, как это указано в гособвинении.

Экс-проректор рассказал, что до декабря 2012 года он был начальником Управления научно-исследовательских работ КНИТУ-КАИ, а затем и вовсе перешел на должность профессора по совместительству, поскольку получил место проректора в КГЭУ.

Виктор Гуреев (слева) назвал обвинение сфальсифицированным и заявил, что никакими полномочиями по госконтракту он не обладал Фото: © Алина Файзрахманов / ИА «Татар-информ»

При этом, особенно подчеркнул Гуреев, работы по госконтракту были завешены 11 ноября 2013 года, а должность проректора КНИТУ-КАИ он получил только 19 ноября того же года.

«Никто из ректоров КНИТУ-КАИ, которые исполняли свои обязанности в период действия госконтракта, официально мои должностные обязанности в госконтракте не закрепил. Руководителем госконтракта я никогда не был и использовать свои «полномочия руководителя Госконтракта» я никаким образом не мог», – заявил Гуреев.

Он добавил, что его подпись или виза на документах не были основанием для исполнения каких-либо распоряжений бухгалтерией или отделом кадров. Без утверждения ректора КНИТУ-КАИ и руководителя Госконтракта такие документы не имели силы.

«То, что моя виза не являлась обязательной на документах, подтверждается тем, что я не визировал целый ряд документов: акты сдачи-приемки работ, госконтракт, контракты с соисполнителем, представления на оплату штатных сотрудников и совместителей, и они принимались к исполнению без моей визы. Единолично я никаких документов по госконтракту подписать не мог, так как не обладал никакими полномочиями», – рассказал Гуреев.

«Выполнение сметы сведено до копейки»

Отметим, что КНИТУ-КАИ потерпевшей стороной себя так и не признал, нынешний ректор вуза Альберт Гильмутдинов ранее лично подтвердил это в суде.

«В период выполнения госконтракта в КНИТУ-КАИ сменились три ректора. Все они неоднократно приезжали на производство, видели ход реализации госконтракта, утверждали отчетные документы, общались с руководством «Нур-теха». Результаты выполнения госконтракта не вызывали ни у кого сомнений. Все документы обязательно проверялись организацией-монитором «Инконсалт-К», – рассказал Гуреев.

При этом, подчеркнул экс-проректор, руководство КНИТУ-КАИ, как и сам заказчик проекта – МОН РФ, подтверждают, что госконтракт выполнен в полном объеме и без замечаний. Утверждение следователя о якобы хищении 95 млн рублей по госконтракт Гуреев назвал голословным и сфальсифицированным.

По версии следствия, трое подсудимых похитили 95 млн рублей, выделенные для исполнения госконтракта 2011 года между Министерством образования и науки РФ и КНИТУ-КАИ Фото: © Алина Файзрахманов / ИА «Татар-информ»

По его словам все выделенные бюджетные средства были использованы по назначению: 53,7 млн перечислены «Нур-теху» на проведение самих работ, 12,8 млн выплатили сотрудникам «Нур-теха», работавшим как совместители в КНИТУ-КАИ, еще 10 млн – штатным сотрудникам вуза, работавшим по госконтракту. Еще 16,7 млн, по словам Гуреева, были потрачены на страховые взносы в Пенсионный фонд, расходы на командировки, накладные, текущие расходы и коммунальные услуги.

«Все платежи были проведены бухгалтерией КНИТУ-КАИ в строгом соответствии со сметой госконтракта и регламентом, утвержденным в КНИТУ-КАИ. Как следует из показаний главного бухгалтера КНИТУ-КАИ, выполнение сметы сведено до 1 копейки», – подчеркнул экс-проректор.

Он добавил, что опытно-промышленное производство, которое должно было быть создано по госконтракту, работает, оборудование поставлено на баланс вуза, работоспособно и производит продукцию, а патентное право на разработанную технологию оформлено на КНИТУ-КАИ.

«Предложение «Нур-теха» было нужным с точки зрения повышения престижа вуза»

Гуреев заметил, что участие в конкурсе МОН РФ являлось для вуза очень престижным, поощрялось и поддерживалось руководством Министерства образования РФ, руководством РТ и самим Президентом Татарстана.

По его словам, КНИТУ-КАИ был одним из лидеров в данном направлении: в 2007 году вуз выиграл конкурс среди инновационных вузов России, в 2009-м победил в конкурсе на отбор в национальные исследовательские университеты РФ, а в 2010 году совместно с «КАМАЗом» получил мега-грант на 300 млн рублей на три года.

«Все эти конкурсы требовали длительной подготовки заявок. Проект с «КАМАЗом» я готовил более шести месяцев. Согласования работ потребовали неоднократных рабочих поездок в Набережные Челны, в которых участвовали по 20-30 человек из КНИТУ-КАИ. При этом все поездки совершались всеми за свой счет», – вспоминал в суде Гуреев.

В случае с рассматриваемым госконтрактом, рассказал Гуреев, инициатива исходила от «Нур-теха». Это было очень выгодно для КНИТУ-КАИ, так как в других случаях вузу приходилось уговаривать руководство предприятий на подачу такой заявки.

«То есть для ректора КНИТУ-КАИ это было предложение очень достойное и нужное с точки зрения повышения престижа вуза», – отметил экс-проректор.

Помимо экс-проректора вуза на скамье подсудимых оказались экс-директор фирмы «Нур-тех» Марат Галеев и директор компании «Нур» Загир Исрафилов Фото: © Алина Файзрахманов / ИА «Татар-информ»

«Ни о каких лазейках для фиктивного выполнения проекта не могло быть и речи»

Гуреев рассказал, что узнал о конкурсе на заключение госконтракта в апреле 2011 года, когда ректор КНИТУ-КАИ Юрий Гортышов пригласил его принять участие в совещании с представителями «Нур-теха». Тогда же, по его словам, он впервые познакомился с руководством компании – Загиром Исрафиловым и Маратом Галеевым.

«Утверждение о сговоре, выдвинутое следователем, совершенно голословно и бездоказательно. Ни в какую преступную группу я не вступал, ни в какие преступные планы меня Галеев и Исрафилов не посвящали, никакие обязанности в рамках якобы этой «преступной группы» я на себя не брал, никаких заданий от Галеева и Исрафилова не получал и не исполнял», – подчеркнул Гуреев.

По его словам, Юрий Гортышев поручил ему помочь подготовить заявку для участия в конкурсе и, в случае победы, курировать выполнение проекта, поскольку у него уже был опыт подачи подобной заявки по проекту с «КАМАЗом».

«Я более чем хорошо знал, каких огромных трудов стоит согласовать с индустриальным партнером объем выполняемых работ, как тщательно он следит за расходом и своих, и бюджетных денег, а также какой строгий контроль ведется со стороны МОН РФ. Ни о каких лазейках для фиктивного выполнения проекта речи просто не могло быть.

О каких корыстных целях здесь вообще можно говорить? Сам я всегда работал исключительно в интересах вуза, всячески содействуя любым научно-техническим проектам, выполняемым сотрудниками КНИТУ-КАИ, чтобы обеспечить вузу финансирование и повысить его престиж», – рассказал экс-проректор.

В заключение он особенно обратил внимание суда на то, что заявка в МОН РФ была подана от КНИТУ-КАИ по инициативе руководства «Нур-теха» по согласованию с ректором. Документ был подписан ректором КНИТУ-КАИ Гортышовым, а визы Гуреева на нем не было.

Завершить допрос Гуреева сегодня не удалось, экс-проректор очень разволновался, давая показания, и суд объявил перерыв в заседании. Слушание продолжится завтра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани стартовал процесс по делу о хищении 95 млн рублей, направленных вузу на разработку новой технологии. В суде один из подсудимых заявил, что отрицает большую часть ранее данных показаний. На прошлом заседании суд продлил всем обвиняемым меру пресечения.