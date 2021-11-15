«Вуз страдает от моего отсутствия»: экс-проректор КНИТУ-КАИ об обвинении в хищении 95 млн

Сегодня Вахитовский суд Казани продлил арест троим обвиняемым по громкому делу о хищении 95 млн рублей в КНИТУ-КАИ. На скамье подсудимых – экс-директор фирмы «Нур-тех» Марат Галеев и директор компании «Нур» Загир Исрафилов. Оба они сейчас под стражей. Еще один фигурант дела – завкафедрой и бывший проректор КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев – под домашним арестом.

Все трое обвиняемых просили суд изменить им меру пресечения. Галеев и Исрафилов просились на свободу. Они заявили, что дело уже близится к финалу, все необходимые доказательства собраны, свидетели допрошены, а значит, находясь на свободе, они уже никак не смогут помешать следствию.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Гуреев просил суд отпустить его под подписку о невыезде и позволить продолжить свою работу в университете.

«Все сотрудники показания дали. Ни один, из более чем ста допрошенных человек, не дал обвинительных показаний против меня. С моей точки зрения, никакого ущерба КАИ я, безусловно, не нанес. Ущерб наносится моим отсутствием, это я могу сказать конкретно. Кафедра, которой я руководил практически разваливается, молодежный коллектив весь разбежался. Все, что я создавал на протяжении многих лет, на моих глазах разрушено», – заявил Гуреев.

В разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» Гуреев поделился, что ему удалось добиться разрешения суда на встречи с аспирантами, которых он, в качестве научного руководителя, готовил к защите докторских и кандидатских диссертаций. По его словам, один из его подопечных из Набережных Челнов защитил докторскую в конце октября, другой аспирант, из Ирака, практически завершил написание кандидатской работы под его руководством.

Кроме того, Гуреев особенно подчеркнул, что ни у заказчика госконтракта – Министерства образования и науки РФ, ни у исполнителя – КНИТУ-КАИ, претензий к нему нет.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Тем не менее, суд своего прежнего решения не поменял, всем троим подсудимым продлили меру пресечения еще на три месяца.

Напомним, что по версии следствия, Галеев, Исрафилов и Гуреев похитили 95 млн рублей, выделенные для исполнения госконтракта 2011 года между Министерством образования и науки РФ и КНИТУ-КАИ. Обвинение утверждает, что за время исполнения госконтракта порядка 10 млн рублей были выданы в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенным в КАИ сотрудникам «Нур-теха».

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Кроме того, следствие считает, что вместо разработки нового оборудования предприятие закупило его в Китае. Однако сами фигуранты дела утверждают, что «Нур-тех» действительно приобретал некоторые материалы за рубежом, но закупленные в Китае детали модифицировались и патентовались университетом.

Вину все трое не признают. При этом госконтракт числится исполненным с 2013 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани стартовал процесс по делу о хищении 95 млн рублей, направленных вузу на разработку новой технологии. На прошлом заседании один из подсудимых заявил, что отрицает большую часть ранее данных показаний.