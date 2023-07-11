Власти Казани объяснили задержку создания подземной галереи по Баумана

Строительство подземной галереи по улице Баумана в Казани пока откладывается. Задержку с ее созданием и ремонтом уже существующих «подземелий» власти города объяснили жителям в соцсетях необходимостью вливания «огромных» финансовых средств, которых на данный момент в бюджете нет.

Часть галереи – частная, часть – муниципальная, напомнили представители городской администрации, отвечая на вопросы жителей. «Итогового решения и проекта пока нет, так как требуются огромные финансовые вложения», – написали сотрудники мэрии в ответ на вопросы горожан.

О планах города воссоздать подземную галерею на казанском «Арбате» стало известно еще в 2013 году. В 2019 году МУП «Метроэлектротранс» продал с торгов часть галареи в собственность ООО «УК “Премиум”». Речь идет о территории от Никольского кафедрального собора до улицы Чернышевского. Предполагалось, что здесь появятся торговые пощади и фуд-корт.

В пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов «Татар-информу» сообщили, что пока о планах УК «Премиум» в этом направлении ничего неизвестно. Что касается муниципальной части подземелий, то на данный момент по их реновации разработка проекта не ведется.

«Первоначальная задача – хотя бы там все вычистить, но на это пока тоже не выделено финансирование», – сообщили в пресс-службе администрации.

Вопрос создания подземной галереи вновь поднялся на фоне планов по развитию главной пешеходной улицы города. Бизнесмены предложили «оживить» местные дворы, в том числе – создать квартал, где казанские производители одежды, аксессуаров и других авторских изделий. Подробнее – по ссылке.