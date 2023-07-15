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Общество 15 июля 2023 07:00

Брусчатку на Баумана в Казани обновят в 2024 году

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В следующем году в Казани планируется провести капитальный ремонт брусчатого покрытия ул.Баумана. Работы затронут участок казанского «Арбата» от ул.Чернышевского до ул.Профсоюзная. Об этих планах представители мэрии города сообщили в соцсетях в ответ на жалобы горожан на разбитое покрытие.

Работы, однако, проведут только «при условии выделения средств на указанные цели», добавили в администрации.

«Локальный ремонт планируется выполнить до конца октября в ходе подготовки к эксплуатации улицы в зимний период времени», – пообещали в мэрии.

Напомним, что также накануне стало известно о планах провести ремонт подземного перехода на площади Тукая. Работы пообещали выполнить до конца года.

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