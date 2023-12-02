Руководитель исполкома Казани призвал ускорить подготовку к саммиту БРИКС

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Руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров поручил ускорить подготовку к саммиту БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель исполкома призвал чиновников не терять времени и ускорить сдачу всех проектов. В частности, предстоит заменить часть инженерных систем, установить новые подъемные платформы, отремонтировать дороги, лестницы, кровли и фасады зданий, смонтировать элементы декора.

Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев среди первоочередных задач упомянул ремонт 12 лестниц. Они расположены по улицам Волкова и Кави Наджми, у жилого дома №26 по улице Вишневского и в других местах.

Кроме того, важен ремонт 18 участков дорог. Уже готова проектно-сметная документация по замене трех лифтов в надземных переходах, до конца декабря будут готовы документы на оставшиеся три платформы. Выделены средства на озеленение и посадку деревьев и кустарников (всего предполагается посадить почти 5 тыс. многолетних и более 18,5 тыс. однолетних растений).

Помимо прочего, будет обновлена стела «Казань», установленная на выезде с территории аэропорта в сторону города. По словам докладчика, композиция высотой два метра «находится в аварийном состоянии и имеет непрезентабельный и устаревший вид».

«В соответствии с поручением мэра Казани Ильсура Метшина Управлению архитектуры и градостроительства совместно с Институтом развития города уже в декабре необходимо разработать согласованное эскизное предложение, чтобы своевременно успеть провести торги на проектирование и установку стелы», — пояснил Куляжев.

В районах Казани потребуется отремонтировать и покрасить 21 подпорную стену. Замруководителя исполкома предложил разместить на них граффити. К следующему совещанию по подготовке к саммиту будут подготовлены эскизы изображений, согласованные с Управлением архитектуры и градостроительства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани проведут ремонт четырех подземных пешеходных переходов и заменят три подъемные платформы в лифтах в надземных переходах на маршрутах саммита БРИКС.

О проведении в столице Татарстана саммита стран БРИКС с участием более двадцати глав государств в 2024 году стало известно 23 августа. Указ подписал Президент России Владимир Путин. Подробнее о предстоящем событии читайте в материале «Татар-информа» 6,5 миллиарда рублей и 17 тысяч гостей: как Казань готовится к саммиту БРИКС.