На развитие метро в Казани планируют каждый год выделять 1 млрд рублей

В Казани хотят каждый год выделять 1 млрд рублей на развитие метро в столице РТ, следует из постановления кабмина Татарстана. В документе говорится, что средства будут выделяться в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах из бюджета республики.

В общей сложности на развитие системы транспорта до начала 2028-го потратят около 184,9 млрд рублей. Причем большую часть средств (144,5 млрд) выделят из бюджета РТ, еще 25,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета. В 2024-м выделят 69,2 млрд, а 2025 году – 41,3 млрд.

Ранее сообщалось, что из-за строительства метро в Казани до конца зимы 2026-го закроют часть улицы Фучика. Ограничения будут действовать на участках от жилого дома №42 по улице Ю. Фучика до улицы Р. Зорге, а также от улицы Р. Зорге до здания №84 по улице Р. Зорге.

Напомним, первые три станции второй ветки метро Казани будут называться «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Интересно, что во внешнем оформлении «остановок» много общего — будет преобладать металл, однако каждая из них будет иметь свое лицо. Также недавно были показаны рендеры станции метро «100-летие ТАССР».