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Новости Татарстана и Казани
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В Казани до конца зимы 2026-го закроют часть улицы Фучика
В столице Татарстана с 25 июля введут ограничения на движения на участке улицы Юлиуса Фучика. Они продлятся до 28 февраля 2026 года.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на этот период закроют проезжую часть на участках:
от жилого дома №42 по улице Ю. Фучика до улицы Р. Зорге;
от улицы Р. Зорге до здания №84 по улице Р. Зорге.
Уточняется, что такой длительный срок ограничений необходим для строительства второй линии метрополитена.
Напомним, первые три станции второй ветки метро Казани будут называться «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Интересно, что во внешнем оформлении «остановок» много общего — будет преобладать металл, однако каждая из них будет иметь свое лицо. Также недавно были показаны рендеры станции метро «100-летие ТАССР».
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