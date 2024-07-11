Институт развития Казани показал рендеры станции метро «100-летие ТАССР»

Рендер: Институт развития города Казани

Институт развития города Казани разработал проект станции «100-летие ТАССР» с шестью выходами, которая станет началом второй ветки городского метрополитена. Рендеры интерьера станции опубликованы в Telegram-канале института.

По словам разработчиков, станция «100-летие ТАССР» является «символом республики, объединяющим историю и образование». Соответственно, ее дизайн будет напоминать музей, наполненный историческими событиями.

Рендер: Институт развития города Казани

«Панно, металлические арки, медиаэкран и барельефы передают ключевые моменты истории и достижения Татарстана», — пояснили в институте.

Вестибюль станции, по замыслу архитекторов, будет представлять собой «открытое пространство с элементами металла и камня, отражающими современный стиль и традиции».

Рендер: Институт развития города Казани

Большой медиаэкран станет демонстрировать различные сценарии и информацию о республике. Предусмотрены и тематические панно с историей региона, картой и документами, связанными с образованием Татарской АССР.

Платформа предполагает стилистическое погружение в историю ТАССР и подчеркивает региональные традиции. Арки с элементами из металла «подчеркивают современность и стабильность», люстра с элементами национального татарского орнамента «создает уникальную атмосферу», барельефы и графические панно на стенах «рассказывают об основных достижениях республики, производствах, стремлениях и выдающихся людях», перечислили в институте.

Рендер: Институт развития города Казани

Вторая линия Казанского метрополитена длиной около 20 километров свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы столицы Татарстана и замкнется с первой линией на станциях «Яшьлек» и «Дубравная». Первый участок протяженностью 5,75 километра, включающий четыре станции («100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар»), планируется запустить в 2027 году.

В дальнейшем возможно продолжение линии как в сторону Ново-Савиновского района (хордовая линия), так и в сторону центра (радиальная линия). Кроме того, возможно продолжение линии на юг, до станций «Деревня Универсиады» и «РКБ».