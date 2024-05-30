В Казани на пересечении Воровского и Амирхана построят транспортный узел

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана на пересечении улицы Воровского и проспекта Фатыха Амирхана должен появиться новый транспортный узел. Проект планировки объекта утвержден постановлением исполкома города, которое опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Дорога пройдет по заболоченной территории от самого пересечения улиц до дома №105 по проспекту Амирхана, ее длина составит 1546 метров. Из них 856 метров предполагается возвести в рамках первого этапа работ, а 690 метров — в рамках второго. Кроме того, запланирована реконструкция существующей части перекрестка и примыкающих дорог.

Ширина шестиполосной проезжей части составит 26,5 метра, центральной разделительной полосы — 4 метра, тротуаров — 3 метра. Расчетная скорость движения равняется 60 км/ч. Для реализации проекта потребуется изъять 45 земельных участков и зарезервировать еще один.

Автодорога пройдет по заболоченной местности и в непосредственной близости к магистральному тепловоду районной котельной «Савиново». В проекте планировки указано, что «на дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по водопонижению и удалению слабого грунта».

О проектировке транспортного узла стало известно в ноябре прошлого, 2023 года. Тогда документ был направлен на антикоррупционную экспертизу. На тот момент он предусматривал иное распределение работ между первой и второй очередью строительства.