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Общество 30 мая 2024 10:01

Из-за строительства гостиницы частично перекрыли дорогу на ул.Амирхана в Казани

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С сегодняшнего дня и до 12 августа в Казани, на улице Ф. Амирхана, перекрыли второстепенную дорогу из-за работ по возведению гостиничного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для движения будет недоступна второстепенная дорога в районе здания № 2 по улице Алексея Козина.

Ранее известный российский архитектор Сергей Скуратов презентовал проект многофункционального комплекса у моста «Миллениум». Его представили Раису Татарстана Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину. Руководитель республики в целом положительно оценил представленную концепцию и поручил два первых здания гостиниц возвести к саммиту БРИКС.

Напомним, в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году Казань примет два крупнейших события объединения — Игры БРИКС (с 12 по 23 июня) и саммит БРИКС (с 22 по 24 октября).

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#ограничение движения #мост миллениум #брикс
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