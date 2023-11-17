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Новости Татарстана и Казани
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В Казани построят транспортный узел на ул.Воровского и пр.Амирхана
В Ново-Савиновском районе Казани планируют построить транспортный узел. Новая дорога расположится на участке от перекрестка улицы Воровского и проспекта Ф.Амирхана до дома №105 по проспекту Ф.Амирхана. Дорожное полотно протянется на запад по заболоченной территории, следует из проекта планировки.
Строительство будет разделено на две очереди, будет построено по 773 метра шестиполосной дороги и тротуары шириной три метра. Расчетная скорость движения транспорта — 60 км/ч.
Для строительства будет изъято 49 участков улично-дорожной сети, переустроены имеющиеся инженерные коммуникации, в том числе хозяйственно-бытовая и ливневая канализации, сети водоснабжения, газоснабжения, тепловые сети, электроснабжение и наружное освещение
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