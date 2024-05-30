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Проект базы МУП «Городское благоустройство» в Казани прошел экспертизу
Проект новой базы МУП «Городское благоустройство» в Казани прошел историко-культурную экспертизу. Объект появится в Ново-Савиновском районе города, на берегу правого притока Казанки. Документация появилась на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Участок расположен в 300 метрах от проезжей части улицы Михаила Миля и в 325 метрах от проспекта Фатыха Амирхана. Обследование проводилось на территории площадью площадью более 2 гектаров.
«Установлено, что в пределах землеотвода отсутствуют объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического). Земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия», — говорится в документации.
Как ранее сообщал «Татар-информ», на новой базе расположится современный комплекс, где будет содержаться и ремонтироваться техника МУП — одного из основных подрядчиков по летнему и зимнему содержанию дорог.
Мэр Казани Ильсур Метшин, посетив стройку в апреле, поручил завершить работы к зиме 2024 года.
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