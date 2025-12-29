«Зима в Татарстане»: фестиваль гриля «Снежки и пирожки», «СаниФест» и концерт AVSTRALIA

В Татарстане продолжается программа «Зима в Татарстане». Жителей и гостей республики ждут в «Волшебном трамвае Деда Мороза», на празднике закаливания, зимней рыбалке и показе мод на катке. Рассказываем, куда можно отправиться всей семьей на празднование новогодней ночи и на каникулы.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодняя ночь в Казани

В новогоднюю ночь, 31 декабря, в Казани будут работать две уличные тематические площадки – в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан».

На этих площадках для жителей и гостей города будут транслироваться обращения Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова, что станет частью общей праздничной программы.

В программе парка «Черное озеро» – показ новогодних фильмов, диджей-сеты, выступление кавер-группы Monte Carlo, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также конкурсы и интерактивы с ведущим. Праздник стартует в 18.00.

А у «Чаши» жителей и гостей Казани по традиции будет встречать самая высокая елка города и новогодняя ярмарка.

Здесь можно будет подпевать любимым песням, танцевать, участвовать в конкурсах. За настроение будут отвечать DJ DIMAMOLOTOV с зажигательными сетами, кавер-группа «Швейцария», которая исполнит любимые хиты, и артисты Казанской городской филармонии. Начало празднования – в 22.00.

Кроме того, в декабре территория «Чаши» стала галереей на открытом воздухе – здесь открылась выставка татарстанских художников с зимними пейзажами города из фонда Музейного комплекса Казани.

Также до 11 января для жителей и гостей города будет открыта смотровая площадка, откуда открывается вид 360 градусов на новогоднюю Казань.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда часы 12 бьют». Программа на 31 декабря в городах республики

В Набережных Челнах на площади Азатлык в 19.00 состоится мероприятие «Ночь счастливых надежд». Гостей ждут праздничные инсталляции, сверкающие арт-объекты, концерт с любимыми песнями, танцы и веселье, создающие атмосферу встречи Нового года.

В Елабуге на Шишкинских прудах в 18.00 пройдет городской праздник «Новый год». Горожан и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В программе: концерт, конкурс «Мой питомец – суперзвезда», награждение победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление», выступления приглашенных эстрадных исполнителей и народный хоровод.

В Зеленодольске на стадионе «Авангард» в 18.00 состоится театрализованно-концертная программа «Галопом по Новым годам». Гостей ждут выступления местных артистов, хореографических и вокальных коллективов, поздравления руководителей района, песни, танцы, сказочные герои.

В то же время в парке «Березовая роща» в Зеленодольске начнется программа «Все сияет новогодним настроением». В ней примут участие творческие коллективы Детского дворца культуры «Алые паруса», Центра культурного развития и Детской школы искусств.

В Альметьевске в сквере «Каракуз» состоится выступление уличного театра «Легкие крылья». Гостей ждут на бесплатный спектакль в 15.00. Новогодняя ночь пройдет на стадионе «Алнас» и начнется в 23.00 с интерактивной программы «Новогодний переполох».

В полночь запланирована прямая трансляция с поздравлением Президента Российской Федерации и Раиса Республики Татарстан. Продолжат праздник Дед Мороз и Снегурочка, а завершит его новогоднее представление «В поисках зимы». Народные гулянья продолжатся до 1.30 ночи.

В Бугульме на центральной площади состоится гала-концерт «Карнавальная ночь». Начало – в 16:00. Новогодняя ночь и дискотека стартуют в 00.30.

В поселке Карабаш пройдет новогодний вечер «Когда часы 12 бьют». В программе – совместное исполнение песен, поздравления, конкурсы и игры. Гостей ждет хоровод с Дедом Морозом вокруг елки. Праздник начнется в 21.00 у Дома культуры.

В Чистополе в Скарятинском саду состоится «Встреча Нового 2026 года». В программе – концерт с участием творческих коллективов города, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и сладкие сюрпризы для гостей. Начало – в 17.00.

В Мензелинске в парке имени Мусы Джалиля в 18.00 запланировано театрализованное представление «Новогодняя ночь». В программе – поздравление главы района, театральное шоу, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, концертная программа.

В Заинске откроется елка «Зимней праздничной порой». Районный Дом культуры приглашает детей и родителей на театрализованную программу «Ларец новогодних чудес». Вместе со Снегурочкой, Дедом Морозом и сказочными героями гости отправятся в путешествие, чтобы вернуть волшебный Ларец. В программе – любимые персонажи, игры, танцы и хороводы у елки, возможность стать главными спасателями праздника, стихи Деду Морозу и подарки. Начало в 18.00.

В Лениногорске в 19.00 в парке «Юбилейный» пройдет концерт «Шаг в Новый год». Гостей ждет шоу-программа у главной елки: музыкальные и танцевальные номера, игры и конкурсы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также традиционный хоровод.

В 17.00 в парке Победы села Высокая Гора состоится программа «Новогоднее настроение», а в 19.00 в парке «Заказанье» – концерт «Новый год к нам мчится…». В программе – выступления музыкальных коллективов, артистов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1 января: «Волшебный трамвай Деда Мороза», «Ретро Новый год» и Забег обещаний

С 1 по 6 января в 14.00 от Центрального железнодорожного вокзала Казань-1 будет отправляться «Волшебный трамвай Деда Мороза». Пассажиров встретят Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи в празднично оформленном салоне. В программе – фотозона, новогоднее караоке и интерактивы для детей и взрослых.

На катке Черного озера пройдут кинопоказы с 12.00 до 17.00 и с 18.30 до 23.00. Марафон новогодних фильмов и мультфильмов продолжится 2 января с 9.00 до 14.30 и с 16.00 до 23.00.

В парке «Крылья Советов» запланирован концерт «Ретро Новый год». Гости смогут послушать знакомые песни и сфотографироваться у фотозоны. Начало – в 19.00.

В Набережных Челнах состоится Забег обещаний. Участникам будет предложено записать на специальном бланке свою цель или мечту на следующий год, для подтверждения своих намерений пробежать символическую дистанцию – 2 026 метров. Сделать шаг к своим мечтам в компании единомышленников можно будет 1 января в 13.00 в парке Прибрежный (остановка «Лесная»).

В Альметьевске в 15.00 в сквере «Каракуз» состоится выступление уличного театра «Легкие крылья». Зрителей ждет шоу под открытым небом. Спектакль бесплатный.

В поселке Богатые Сабы на улице Юсупова в 14.00 начнутся зимние забавы «Саба Чана-fest». Гостей ждут скоростные спуски на санях, командные соревнования на санных упряжках и семейные эстафеты с санками, ледянками и ватрушками.

Чуть позже, в 19.00, в Богатых Сабах на центральной площади пройдет татарский фольклорный праздник «Зур түгәрәк уен» («Большие хороводные игры»). Гости окунутся в народные традиции и хороводы.

2 января: санный фестиваль, забота о птицах и сказки в парках

В Балтасях в парке Сабантуй в 10.00 состоится санный фестиваль «Ралли-Чана – 2026». Участники встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, создадут креативные сани, представят свои проекты и примут участие в главном испытании – спуске с горы на максимальную дальность. Победители получат награды в нескольких номинациях.

В Черемшане приглашают на детскую развлекательную программу «В гостях у Снегурочки. Зимние забавы», которая начнется в 10.00 на молодежной площадке. В программе – игры, загадки, конкурсы и сюрпризы.

На улице Уютная, 12 в Казани 2 января в 11.00 пройдет мероприятие по заботе о диких птицах «День пернатых друзей». Участники повесят кормушки и наполнят их угощением для пернатых, а для детей пройдет познавательная лекция о жизни птиц. Мероприятие дополнит фото– и видеосъемка. Рекомендуется взять хорошее настроение, а по желанию – свои кормушки и корм (семечки подсолнечника, просо, овес, несоленые орехи).

В Казани со 2 по 6 января пройдут выступления уличного театра «Гости Аллеи» под руководством режиссера Руслана Риманаса. Актеры, участвовавшие в летней театральной лаборатории, подарят горожанам новогоднюю сказку в парках города.

2 января в 19.30 – детский парк «Елмай»

3 января в 18.00 – парк по ул. Мира (Дербышки)

4 января в 19.30 – бульвар по ул. Серова

5 января в 16.00 – парк у ЖК «Салават купере»

5 января в 19.00 – парк «Крылья Советов»

6 января в 16.00 – Горкинско-Ометьевский лес.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

3 января: концерт кавер-группы AVSTRALIA, «Зима Fest» и вечеринка на льду

В Болгарском музее-заповеднике в 11.00 пройдет концертно-интерактивная программа «Зима Fest». Участники встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и историческими персонажами – Петром I и Екатериной II, примут участие в концертных номерах, спортивно-игровых конкурсах и мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров. На гастрономической площадке будут подавать горячий чай и блины из дровяной печи.

В парке Молодежи села Старое Шаймурзино Дрожжановского района в 11.00 запланированы новогодние игры «Снежные снайперы». Участники смогут активно провести время на свежем воздухе, погрузиться в мир зимних забав и побороться за победу, которая достанется самым ловким, смелым и метким.

В Нижнекамске приглашают на новогодний праздник в парк аттракционов «Сабантуй в 14.00. Организаторы обещают атмосферу волшебства, веселья, смеха и сюрпризов для всей семьи.

В январе на набережных реки Казанки и Большого Голубого озера пройдет проект «Горожанин-ученый» – серия экопросветительских мероприятий в экопавильонах и на открытом воздухе. Для участия нужна регистрация в соцсетях Стратегии.

3 января в 13.00 – экскурсия «Тайна воды», территория Большого Голубого озера

5 января в 15.00 – мастер-класс «Украшение из переработанных крышек» от сообщества «Экологично», павильон «Экостанция» на набережной Казанки

6 января в 14.00 – мастер-класс по зимней рыбалке, Рыбацкий остров

9 января в 15.00 – лекция «Казанка как объект ООПТ», павильон «Экостанция» на набережной Казанки

10 января в 13.00 – сноукайтинг, у будущего парка «Манзара»

В детском парке «Елмай» в Казани с 17.00 до 18.00 состоится концерт кавер-группы AVSTRALIA. В программе – зажигательные русские и зарубежные поп-хиты, а также новогодние песни.

На катке Черного озера в 19.00 пройдет вечеринка на льду «Сход музыки». Для посетителей катка диджеи Miirakuru и Saturday исполнят треки начала 2000-х.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

4 января: концерт Lia & Ben, мастер-классы и экскурсии

На площади Азатлык в 12.00 стартуют экскурсии по паркам Набережных Челнов. Участники узнают историю городских скверов и парков, события, формировавшие культурный код города, а также об обновлениях в рамках программы развития общественных пространств Татарстана. Экскурсии помогут по-новому взглянуть на город и открыть его уникальные уголки.

На общественных пространствах города разместят QR-коды, предоставляющие доступ к аудиоконтенту для свободного прослушивания. Специально для жителей записаны аудиосказки с местными актерами о Новом годе, зиме и доброте на двух языках: русском и татарском. Среди произведений также представлены челнинские писатели. Такая же экскурсия повторится 11 января в 12.00.

В парке «Семья» в Нижнекамске в 14.00 запланирован «Калейдоскоп новогодних идей». Гостей встретят аниматоры в сказочных костюмах и вручат поздравительные открытки под новогоднюю музыку.

После открытия праздника всех пригласят к интерактиву у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями – частушки, песни, хороводы и танцевальный флешмоб создадут праздничное настроение.

Для желающих будут организованы спортивные игры и активные конкурсы, мастер-класс по изготовлению снежинок из синельной проволоки, а также теплая чайная лавка с горячими напитками и угощениями. Каждый сможет сделать фотосессию у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На бульваре по ул. Серова в Казани в 17.00 пройдут мастер-классы «Новогодняя мозаика». Участники познакомятся с основами мозаичного искусства и создадут собственное панно, которое станет украшением интерьера.

В детском парке «Елмай» в гастрокомплексе «Кайт» выступит акустический лаунж-дуэт Lia & Ben из Казани. В программе – известные зарубежные и русские композиции, а также авторские треки. В 2023 году дуэт выпустил лаунж-кавер на песню группы «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби». Начало в 18.00.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

5 января: «Новогодний цирк», «Кукморские валенки» и музыкальные вечера

На Комсомольской площади города Кукмор 5 января в 9.00 откроется XI Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества «Кукморские валенки». В программе: творческие и спортивные соревнования между командами из районов Татарстана и регионов Российской Федерации, ярмарка валенок, изделий ручной работы и местных сувениров, дегустация национальных блюд, а также мастер-классы по созданию знаменитых кукморских валенок.

Завершится день подведением итогов, награждением команд и большим концертом с участием творческих коллективов Кукморского района и популярных артистов татарской эстрады.

В парке Победы в Арске в 10.00 запланирован этнокультурный квест «Мост дружбы – Дуслык күпере».

В программе – выступления фольклорных коллективов, парад национальностей, спортивные и национальные игры, поиск клада и мастер-класс по изготовлению елочных игрушек с национальными орнаментами. Гостей также ждут поздравления Деда Мороза и Снегурочки, а завершить утро можно чаем с блинами.

В ЖК «Южный парк» села Усады Лаишевского района 5 января в 11.00 пройдет зимнее образовательное и развлекательное мероприятие «Морозные спасатели: эстафета знаний».

Программа включает мастер-класс от инструктора МЧС с советами по безопасному поведению в зимний период, инструктаж от военного врача по оказанию первой помощи при обморожении, переохлаждении, травмах на льду и других зимних ситуациях. Для участников будут организованы эстафеты, позволяющие проверить ловкость и умение действовать в экстремальных условиях.

Музыкальное сопровождение от диджея создаст праздничное настроение, а фото- и видеосъемка запечатлеет моменты мероприятия.

В детском парке «Елмай» с 14.00 до 15.00 состоится спектакль «Новогодний цирк». Представление от Fibikids расскажет детям и взрослым о дружбе и добре.

На катке Черного озера с 17.00 до 18.00 пройдут музыкальные вечера. Катания будут сопровождаться плейлистами городских команд: Studio Slow, Московский рынок, Stand Up Kazan и театр Камала. Аналогичные мероприятия намечены на 6, 7 и 9 января.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

6 января: «Валенки-фест», «Фестиваль домашнего чая» и семейный квест

Во дворе краеведческого музея поселка Уруссу Ютазинского района в 10.00 пройдет мастер-класс «Дерево счастья». Участники создадут новогоднее украшение, которое станет символом счастья и уюта в доме.

В парке около «Атмосферы» в Менделеевске в 12.00 состоится семейный фестиваль «Валенки-фест». Гостей ждут показ моделей валенок, конкурс на лучший рисунок, квесты и соревнования в валенках, а также народные хороводы и музыкальные выступления. На фестивале можно будет попробовать традиционные русские блюда – блины и горячие напитки.

В Скарятинском саду Чистополя в 16.00 запланирован театрализованный семейный квест «Традиции моей семьи». Жителей приглашают составить новогодний вишлист, наполненный впечатлениями, и принять участие в творческих зонах, веселых играх и конкурсах. Гостей ждут подарки и горячий чай для согрева, что сделает мероприятие особенно уютным.

В Центральном парке Буинска в 18.00 пройдет «Фестиваль домашнего чая». Мероприятие организовано Буинским центром «Форпост». В течение трех часов гости смогут посетить мастер-классы по завариванию китайского и японского чая, узнать секреты создания уникальных вкусов с добавлением трав и специй, а также послушать лекции о целебных свойствах разных сортов чая и травяных сборов.

В программе также кулинарный конкурс на лучшее домашнее варенье и программа для детей и взрослых с новогодними песнями и хороводами.

В детском парке «Елмай» с 17.00 до 18.00 состоится выступление хора «Атмосфера». Вокальный ансамбль исполнит любимые праздничные и новогодние песни.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

7 января: фестиваль снежных фигур и праздник закаливания

В селе Сапеево Азнакаевского района на площади у Дома культуры в 9.00 откроется районный фестиваль креативных санок «СаниФест 2026».

В программе – выставка необычных саней, для которой можно придумать и собрать сани самостоятельно. Жюри также оценит креативность, скорость и дальность спуска.

На озере Комсомольское в Дербышках 7 января в 11.00 пройдет праздник закаливания. Желающие смогут присоединиться к показательному заплыву участников и согреться в бане-бочке.

В детском парке «Елмай» состоится семейный фестиваль снежных фигур от студии «Архидети». Участники за ограниченное время смогут создать и украсить зимние фигуры, а авторы лучших работ получат подарки. Конкурс будет идти с 13.00 до 15.00.

В парке им. Горького 7 января в 17.00 намечен вечер хоровой музыки. Вокальный ансамбль «Атмосфера» и капелла Дмитрия Железнова исполнят новогодние и рождественские песни в формате большого концерта.

На площади ДК «Энергетик» в Набережных Челнах в 15.00 пройдут рождественские гуляния «Под сиянием Рождественской звезды».

Для гостей подготовлена концертная программа с театрализованными представлениями, выступлениями солистов и творческих коллективов района, интерактивные игровые площадки и аттракционы для детей. Также будут работать торговые точки с угощениями и сувенирами.

Через час, в 16.00, на площади Азатлык в Автограде состоится семейный вечер. Коллективы Дома Дружбы народов «Родник» исполнят песни и танцы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

8 января: детский турнир по снежкам и модный показ на катке

На лыжной базе в Апастово в 14.00 стартует ежегодный фестиваль креативных саней «Суперсани».

Участники представят уникальные конструкции саней, украшенные резьбой, росписью и элементами декора, демонстрируя функциональность, эстетику и безопасность. Для детей будут организованы веселые игры, конкурсы и аттракционы, позволяющие познакомиться с культурой предков. Жюри оценит санки по оригинальности идеи, техническому исполнению, безопасности и зрелищности выступления. Победители получат призы и дипломы. Программа фестиваля завершится праздничным концертом и чаепитием для всех участников и гостей.

В детском парке «Елмай» с 13.00 до 15.00 пройдет детский турнир по снежкам. Участники в возрасте от 7 лет разделятся на команды и сразятся в соревнованиях, а победителей ждут памятные призы.

На катке Черного озера в 18.00 состоится модный показ в рамках Международного дня фигурного катания. Шоу пройдет совместно с интернет-журналом GALA, а после него зрителей ждут показательные выступления учащихся Республиканской спортивной школы фигурного катания.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

9 января: игра «Новогодний флаг-штурм» и вечеринка «Зима на районе»

В Бавлах в 11.00 в парке «Ватан» начнутся «Игры нашего двора». Участников ждут зимние эстафеты и соревнования, снежные забавы на свежем воздухе, командные игры и индивидуальные испытания. Мероприятие позволит вспомнить или познакомиться с любимыми дворовыми играми и получить заряд бодрости.

В Зеленодольске в 12.00 в парке «Авангард» стартует командная игра «Новогодний флаг-штурм».

Участники, разделившись на команды после жеребьевки, будут сражаться на игровом поле, используя легкие снежковые шарики. Победители определяются по олимпийской системе. По итогам игры будет вручен кубок лучшей команде, которая покажет наибольшую ловкость, скорость и командное взаимодействие.

В Аксубаево в 15.00 на Центральной площади пройдет Рождественский фестиваль «Время загадать желание».

Программа включает огненное шоу от «Театра огня», горячий безалкогольный глинтвейн, зимние развлечения: гонки на ватрушках, веселый хоккей в валенках, меткие снежки, катание на санях и семейные эстафеты.

Для творческих участников подготовлены мастер-класс по росписи пряников «Рождественский пряник» и акция «Ангелочек» с призами за лучшие поздравления.

В Казани в 16.00 на катке у Московского рынка пройдет вечеринка «Зима на районе».

Для гостей подготовлена программа с мастер-классом по фигурному катанию для начинающих, диджейскими выступлениями, интерактивными играми, атмосферой быстрых свиданий и уличной едой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

10 января: мюзикл «Бременские музыканты» и аудиоэкскурсия «Сказка рядом»

В поселке Камские Поляны в экопарке «Оазис» пройдет «Сказочный квест: Поиски снежного кристалла».

Участники отправятся в увлекательное приключение по заколдованным тропам зимнего царства, чтобы найти похищенный волшебный кристалл – источник всех снежинок. В ходе квеста предстоит проходить испытания на ловкость и смекалку; встречать волшебных обитателей зимнего леса; искать тайные послания в заснеженных просторах; собирать фрагменты кристалла; противостоять силам холода.

Только смелые и дружные команды смогут вернуть кристалл Снежной королеве и спасти зиму. Начало – в 10.30.

В Иннополисе в 11.00 на ул. Парковая, 1 жители и гости города могут присоединиться к иммерсивной аудиоэкскурсии «Сказка рядом».

Это необычное мероприятие, где участники станут героями истории, происходящей прямо на улицах города. В наушниках прозвучат сказочные рассказы и музыка. Затем участники будут выполнять простые интерактивные задания: поздравят прохожих с праздником, рассмотрят детали городского декора, оставят свои пожелания на специальных «волшебных» листках, сделают фотографии или нарисуют снежинки на витринах.

В казанском детском парке «Елмай» с 14.00 до 14.30 в парке состоится мюзикл «Бременские музыканты». Его покажет подростковая театральная студия в формате музыкального театрализованного представления.

В Лядском саду с 17.00 до 21.00 пройдет вечеринка «Просто двигайся и все!». Посетителей мероприятия будут ждать атмосферное оформление, согревающие напитки и диджей-сет от DJ Stonik1917.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

11 января: «Снежки и пирожки» и «Магия технологий»

В Казани в парке Тысячелетия в 10.00 состоится научно-просветительский проект «Магия технологий», посвященный искусственному интеллекту.

Участники познакомятся с основами ИИ и его применением в повседневной жизни, смогут освоить базовые принципы работы с этой технологией и принять участие в практическом воркшопе. На мастер-классе гости создадут уникальные зимние открытки с помощью искусственного интеллекта, совмещая обучение с творчеством. Мероприятие направлено на повышение цифровой грамотности и открывает возможность заглянуть в будущее технологий.

В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль зимнего гриля «Снежки и пирожки». С 11.00 до 14.00 здесь запланированы зимние забавы, фудкорт с блюдами и напитками от местных гастропроектов, мастер-класс по хоровому пению и фотозона.

Во дворе Присутственных мест в 12.00 покажут моноспектакль в жанре клоунады «Сундук Абики».

Теплый семейный спектакль рассказывает историю, как бабушка Абика отправляет внуку сундук, полный культурных сокровищ и семейных воспоминаний. Каждый предмет из сундука становится поводом для интерактива: совместные татарские танцы, приготовление традиционных треугольников (эчпочмаков), освоение бытовых навыков татарского уклада и веселые клоунские игры. Зрители станут соавторами действия, а двор превратится в пространство для общения, знакомств и создания общих воспоминаний.

В Зеленодольске, на ул. Гагарина, 1 в 13.30 начнется пешеходный спектакль-променад «Зеленодольск: история, люди, архитектура».

Зрители в небольшой группе пройдут заранее спланированный маршрут из десяти остановок по городу. Зеленодольск в этом спектакле превращается в сцену: жители становятся героями, а здания – декорациями и «говорящими» свидетелями времени. На маршруте слушатели услышат подлинные устные истории, увидят миниатюры на открытом воздухе и через звук, движение и детали городской среды вновь ощутят связь между прошлым и настоящим.

На бульваре по ул. Серова в Казани в 17.00 пройдет инклюзивная программа – новогодний квиз для участников 16+. Совместно с «Квиз, плиз!» в экопавильоне СИБУРа пройдет интеллектуальное событие на тему «Музыка и Новый год». Квиз подходит для незрячих и слабовидящих благодаря отсутствию визуальных вопросов и бланкам со шрифтом Брайля.