Общество 22 декабря 2025 11:39

В праздники по Казани будет курсировать новогодний трамвай со сказочными персонажами

В новогодние праздники по Казани будет курсировать тематический трамвай, где можно встретить сказочных персонажей. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Азат Абзалов.

«Можно будет на новогоднем трамвае прокатиться и встретиться со сказочными персонажами, символом нашей республики снежным барсом и символом года – лошадкой», – пояснил он.

Трамвай будет курсировать по маршруту №5 в Казани.

#Новый год #трамвай #азат абзалов
