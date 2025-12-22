В праздники по Казани будет курсировать новогодний трамвай со сказочными персонажами

В новогодние праздники по Казани будет курсировать тематический трамвай, где можно встретить сказочных персонажей. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Азат Абзалов.

«Можно будет на новогоднем трамвае прокатиться и встретиться со сказочными персонажами, символом нашей республики снежным барсом и символом года – лошадкой», – пояснил он.

Трамвай будет курсировать по маршруту №5 в Казани.