Чем заняться в Казани на Новый год: «волшебный трамвай», катки и более 500 мероприятий

Чуть больше двух недель остается до Нового года, и в столице Татарстана начинается череда праздничных событий, приуроченных к этому событию. Более 500 различных мероприятий пройдет по всему городу. Как Казань готовится к Новому году – в материале «Татар-информа».





Свыше 500 различных мероприятий

Немногим больше двух недель остается до Нового года, и традиционно это период ответственной работы, когда нагрузка на все отрасли растет. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике в мэрии города.

«Для нас ответственный период, с которым мы справимся, но для этого нужно серьезно подготовиться, опираясь на опыт прошлых лет», – сказал Метшин.

По словам замруководителя исполнительного комитета Казани по социальным вопросам Азата Абзалова, начиная с сегодняшнего дня и до окончания январских праздников в городе пройдет свыше 500 различных мероприятий с новогодней тематикой.

Он подчеркнул, что главной точкой притяжения, как и раньше, станет Центр семьи «Казан», где уже завершается монтаж елки. Открытие площадки состоится 23 декабря в 18:00.

Особое внимание Абзалов уделил новогодней ночи. «Поздравления Президента России и Раиса Татарстана можно будет посмотреть на двух площадках – в парке «Черное озеро» и у главной елки рядом с Центром семьи «Казан». Празднования на площадках пройдут до 2 часов 1 января», – поделился он.

Елки, спорт и «волшебный трамвай»

С 1 по 6 января в Казани будет курсировать «волшебный трамвай». Прокатиться на нем можно будет ежедневно с 14:00 до 15:30. Помощниками Деда Мороза на маршруте станут символы Татарстана и Нового года – снежные барсы и лошадка. Курсировать трамвай будет по 5-му маршруту.

Большое внимание организаторы уделили и спортивной составляющей. Так, в Казани организованы 105 мест для катания на коньках и 14 лыжных трасс, восемь из которых – с вечерним освещением.

Абзалов также рассказал, что 23 и 24 декабря в Казанском цирке пройдут шесть представлений для детей военнослужащих – участников СВО. А 27 декабря праздничным спектаклем откроется новогодний городок в Присутственных местах Казанского Кремля.

Республиканская новогодняя елка пройдет 24 декабря в Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена», куда приглашены дети от 10 до 17 лет, проявившие себя в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни и других сферах.

В целом же жителей и гостей города ожидают ежедневные детские новогодние спектакли, кавер-группы, диджеи, казанские творческие коллективы и многое другое. Полную программу можно найти на сайте «Моя Казань».

Елочные городки начнут открывать с 18 декабря

Уже на этой неделе, с 18 декабря, в общественных пространствах города начнут открываться елочные городки, сообщила глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

График начала работы городков:

18 декабря:

18:30 — парк «Континент»;

19:00 — бульвар на ул. Фучика.

19 декабря:

19:30 — парк им. Горького.

20 декабря:

16:00 – парк «Крылья Советов»;

16:00 – парк на ул. Мира;

16:00 – детский парк «Елмай»;

18:00 – бульвар по ул. Серова.

21 декабря:

18:30 – сад Рыбака;

19:00 – парк у ЖК «Салават купере».

22 декабря:

19:00 – парк у ЖК «Светлая долина».

23 декабря:

16:00 – парк «Калейдоскоп»;

18:30 – бульвар «Ак чәчәкләр».

24 декабря:

18:00 – сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ.

25 декабря:

18:30 – парк у ЖК «Весна».

26 декабря:

18:00 – парк «Сосновая роща».

Модный показ на катке и фестиваль зимнего гриля

По словам Латыповой, в новогодний период запланировано свыше 200 событий в 30 общественных пространствах города. Одним из таких она выделила модный показ в стиле фильма «Карнавальная ночь» на площадке катка в парке «Черное озеро».

У Центра семьи «Казан» будет работать выставка татарстанских художников с зимними пейзажами, а в самой «Чаше» можно будет сходить на экскурсию и посетить смотровую площадку на крыше здания.

«В детском парке «Елмай» зимний сезон уже стартовал: 25 семей построили деревянный домик Деда Мороза. В новогодние праздники здесь пройдут кинопоказы, представления, мюзиклы, ярмарки, турниры по снежкам и многое другое», – рассказала Латыпова.

Кроме того, 7 января пройдет праздник закаливания у озера Комсомольское. В этот же день в парке Горького состоится вечер хоровой музыки. А в Горкинско-Ометьевском лесу 11 января пройдет фестиваль зимнего гриля «Снежки и пирожки».

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте Дирекции парков и скверов Казани, а также на сайте мэрии города.