В Казани откроется прямой проезд по проспекту Победы от Закиева до Минской

Сегодня ночью в Казани вновь откроется прямой проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минская. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города в своем Telegram-канале.

Движение ранее было перенаправлено по временной дороге из-за строительства Вознесенского тракта. При этом движение трамваев по проспекту Победы уже возобновилось.

Сейчас завершаются работы по строительству тоннеля дорожной развязки на этом участке. Рабочие уже уложили верхний слой асфальта, перенесли фонари и нанесли дорожную разметку.

Вознесенский тракт должен стать пятой «вылетной» магистралью Казани. Его строительство и введение позволит разгрузить Мамадышский тракт: новая дорога примет транспортный трафик с прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское и Привольный.

Подробнее о том, как было изменено движение в Казани из-за строительства Вознесенского тракта, можно прочитать в материале «Татар-информа».