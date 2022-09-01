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Ру Тат
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Транспорт
1 сентября 2022  15:14

В Казани возобновилось движение трамваев по проспекту Победы

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В Казани вернули на место трамвайные пути, перенесенные с проспекта Победы на время строительства Вознесенского тракта. После проверки рельсов трамваи вновь вернулись к привычным маршрутам, сообщает «Метроэлектротранс».

Восстановление путей началось в августе. Когда работы завершились, специалисты протестировали пути и запустили движение. В то же время объездной путь, по которому двигались трамваи в период строительства, были демонтированы.

Напомним, что дорога станет пятой «вылетной» магистралью Казани. Ее строительство и введение позволит разгрузить Мамадышский тракт: она примет на себя транспортный трафик с прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское, Привольный.

#Метроэлектротранс #Трамваи
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