В Казани возобновилось движение трамваев по проспекту Победы

В Казани вернули на место трамвайные пути, перенесенные с проспекта Победы на время строительства Вознесенского тракта. После проверки рельсов трамваи вновь вернулись к привычным маршрутам, сообщает «Метроэлектротранс».

Восстановление путей началось в августе. Когда работы завершились, специалисты протестировали пути и запустили движение. В то же время объездной путь, по которому двигались трамваи в период строительства, были демонтированы.

Напомним, что дорога станет пятой «вылетной» магистралью Казани. Ее строительство и введение позволит разгрузить Мамадышский тракт: она примет на себя транспортный трафик с прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское, Привольный.