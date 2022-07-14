Третья объездная: как изменят движение в Казани из-за строительства Вознесенского тракта

Строительство Вознесенского тракта подошло к окраине Казани. Масштабный проект уперся в узкое горлышко на улице Фучика. Чтобы продолжить прокладку трассы, нужна реконструкция моста, а это повлечет изменение схемы движения и перекрытие некоторых участков для личных автомашин. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».

Фото: © «Татар-информ»

На пути строительства Вознесенского тракта в Казани появится третья объездная дорога. Первые две были сооружены на улице Гвардейской и на проспекте Победы. Третий объзд появится на улице Фучика в Азино.

Объездная дорога нужна для реконструкции моста, по которому транспорт движется между улицами Минская и Закиева. Дело в том, что тракт будет шестиполосным, а пролеты действующего моста не позволяют построить дорогу такой ширины.

Фото: © «Татар-информ»

Временная дорога параллельно той, что идет по мосту, – ближе к торговому центру «Азино» – почти построена. Остался небольшой участок рядом с улицей Закиева. Из-за того, что к мосту примыкают трубы магистральных коммуникаций, объездной путь оказался на 3 метра выше дороги на Фучика.

Фото: © «Татар-информ»

Чтобы сделать съезд пологим, нужно снизить интенсивность движения на участке. Для этого с 15 июля до 4 августа будет закрыт проезд для личного автотранспорта от улицы Минской до улицы Закиева. При движении по проспекту Победы от улицы Сахарова временно разрешат поворот налево на улицу Минская.

Фото: © «Татар-информ»

«Движение будет открыто для общественного транспорта и пешеходов. У будущего проезда и улицы Фучика существует большой перепад высот. Разгонная полоса получается большая на этой насыпи, и сделать ее, не перекрывая дорожное движение, невозможно», – сообщил журналистам руководитель Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

Фото: © «Татар-информ»

«В период с 15 июля по 4 августа ГИБДД будет установлены регулировщики на перекрестке Минская – Фучика и Закиева – Фучика. Они будут регулировать поток, отсекать (личный транспорт, – прим. Т-и), пропускать только общественный транспорт», – сообщил председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин.

Запрет на проезд личного транспорта будет действовать с 5 утра до 11 часов вечера.

«Личный транспорт будет уходить у нас по улице Минская и по улице Закиева на Южную трассу», – отметил Сафин.

Сехма предоставлена пресс-службой мэрии Казани

По мосту проходит путь трех троллейбусных и десяти автобусных маршрутов. «На общественном транспорте данное перекрытие моста никаким образом не отразится. Он будет передвигаться по прежним маршрутам», – прокомментировал Сафин.

Для пешеходов будет сохранен проход по тротуару по существующему мосту, а после открытия объездной дороги они смогут переходить этот участок по проложенному тротуару со стороны ТЦ «Азино».

Фото: © «Татар-информ»

За 20 дней, когда проезд будет частично закрыт, будет сделана насыпь, уложен асфальт, установлены опоры освещения и дорожные знаки, нанесена разметка и дорожные знаки, переустроена контактная линия для троллейбусов.

После 4 августа движение всего транспортного потока будет направлено по объездной дороге. Объезд будет сделан по аналогии с проспектом Победы, с улицей Гвардейская.

Фото: © «Татар-информ»

Временная дорога будет действовать до окончания строительства Вознесенского тракта под мостом. Сколько это займет времени, пока не известно. Однако прокладку всего тракта, который протянется от улицы Гвардейская до трассы М7, планируется завершить к 2024 году.

Строителям предстоит расширить пролет под мостом до шести полос, а также укрепить конструкции моста. «После реконструкции мост будет иметь большой запас прочности и более широкие тротуары по бокам. Ширина проезжей части останется прежней – по две полосы в каждую сторону», – отметил Саляхутдинов.

Фото: © «Татар-информ»

Представитель мэрии также отметил, что при всей масштабности проекта были предусмотрены минимальные изменения в организации движения транспорта. Полностью проезд будет закрыт для личного транспорта всего 20 дней. Причем заранее рассчитали, чтобы этот период пришелся на лето, когда студенты и школьники на каникулах и многие казанцы находятся в отпусках.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, протяженность первого участка Вознесенского тракта от Гвардейской до проспекта Победы составит 4 км, ширина – 13­-17 метров по три полосы в каждую сторону. Предусмотрено создание велодорожек, ливневок, а ширина тротуаров составит 2,2-4,5 м. Сейчас завершается возведение развязки на пересечении Вознесенского тракта и ул. Гвардейской, подземных переходов и переустройство ливневой канализации. Запустить прямое движение транспорта по ул. Гвардейской планируется в сентябре.

Параллельно ведется строительство на втором участке Вознесенского тракта от пр. Победы до автодороги М7 «Волга» длиной 8,3 км. Сейчас кроме строительства временной объездной дороги по ул. Фучика идет подготовка к строительству двух надземных переходов на проспекте Победы вблизи новой автодороги и моста через реку Ноксу.

Фото: © «Татар-информ»

По информации пресс-службы мэрии, всего на строительстве Вознесенского тракта задействовано 478 рабочих и 161 единица техники.