В Казани с 20 июля изменится схема движения автомобилей по проспекту Победы

С завтрашнего дня в Казани изменится схема движения транспорта по проспекту Победы на месте строительства развязки с Вознесенским трактом, сообщает Комитет внешнего благоустройства казанского исполкома.

С 20 июля автомобили смогут продолжить движение напрямую по проспекту Победы в направлении от Минской до улицы Закиева в сторону Мамадышского тракта.

Фото: Комитет внешнего благоустройства

При этом движение по проспекту Победы со стороны Мамадышского тракта от Закиева до Минской продолжит осуществляться по временной объездной дороге.

Ранее сообщалось, что с 15 июля будет закрыта для движения транспорта часть улицы Фучика. Ограничение продлится 20 дней и коснется отрезка от Минской до улицы Закиева, на котором будет вестись строительство временной объездной дороги в связи с реконструкцией моста по улице Фучика при строительстве Вознесенского тракта.