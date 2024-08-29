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В Казани изменится формат работы плоскостной парковки по ул. Вахитова
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В Казани изменится формат работы плоскостной парковки по ул. М. Вахитова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
В резальтате того, что автостоянку переведут в улично-дорожную сеть будет уменьшено количество машино-мест – до 114. В ходе зонирования пространства уберут шлагбаум, установят знаки и информационные щиты.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появятся две новые парковки — по ул. Терегулова и Вахитова.
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