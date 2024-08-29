В Казани парковки станут бесплатными на три дня

В Казани в честь Дня города парковки сделают бесплатными на период с 30 августа по 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Напомним, припарковаться бесплатно на муниципальном паркинге в Казани можно в выходные и праздничные дни. В будни оплата берется за стоянку в период с 8:00 до 19:00.

Отметим также, что 29 августа рабочий день будет сокращен на 1 час, согласно ч.1 ст.95 ТК РФ. А в сам День города, 30 августа, в Казани проведут различные мероприятия в честь праздника. Подробнее о запланированных событиях – в материале «Татар-информа».