В Казани повысят стоимость парковок и создадут новую рядом с детским парком

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В Казани планируют открыть две новые платные муниципальные парковки. Кроме того, будет повышена плата за стоянку транспорта на отдельных площадках. Соответствующее постановление исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, парковка на 31 место расположится вдоль подъездной дороги к многоуровневому подземному паркингу под площадью Султан-Галиева, рядом с детским парком. Вторая стоянка расположится по обеим сторонам улицы Хади Такташа — от пересечения с улицей Марселя Салимжанова до пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева. Здесь казанцы смогут оставить до 112 автомобилей. Стоимость парковки на обих площадках составит 50 рублей в час.

Также будет повышена почасовая плата за парковку транспорта более чем на двух десятках объектов. Самыми дорогими в списке стали стоянки на улице Театральной – от пересечения с улицей Дзержинского до Большой Красной, на площади Свободы – по улице Карла Маркса до пересечения с Театральной, по улице Пушкина – от пересечения с Большой Красной до улицы Бассейной. Плата за час на них составит 130 рублей.

До 110 рублей/час поднимут стоимость парковки на улице Муштари (от пересечения с улицей Ульянова-Ленина до Щапова), до 100 рублей/час – на улице Столбова – от пересечения с улицей Парижской Коммуны до улицы Камала, на четной стороне улицы Дзержинского, по улице Чернышевского рядом с парком «Черное озеро».